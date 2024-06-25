Стартувала реєстрація е-кабінетів для вступників до коледжів на базі 9 класів

Вступники до коледжів Україні після 9 класів уже можуть створювати е-кабінети. 25 червня розпочалася реєстрація цих електронних кабінетів.

Особистий електронний кабінет вступника – це вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу освіти. А також може контролювати її статус під час вступної кампанії.

До теми Вступ до коледжу у 2024 році: які можливості отримують цьогорічні абітурієнти

Вступники до коледжів можуть реєструвати е-кабінети

Так, вступники можуть створити е-кабінет самостійно, а також мають право звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти.

Такі консультаційні центри створюють у приймальних комісіях для надання допомоги абітурієнтам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі.

Для реєстрації кабінету випускники 9 класів мають зазначити електронну пошту, пароль, серію та номер документа про освіту, тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН).

Також вступник має зазначити контактні номери телефону для зв‘язку приймальної комісії зі вступником.

Які документи треба подати

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

У цей е-кабінет під час реєстрації треба завантажити кольорове коректне фото (не селфі) вступника 3×4 см. Його розмір не має перевищувати 1 МБ.

Після реєстрації вступники повинні обов'язково активувати е-кабінет. Відповідне посилання під час реєстрації вступник отримає на вказану електронну пошту.

Доступ до особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних при реєстрації.

Подання заяв в е-кабінетах для вступників на базі 9 класів триватиме із 1 липня до 13 липня (до 18:00).

Також коледжі можуть проводити додатковий прийом документів для вступників на контракт за умови додаткового зарахування не пізніше ніж 31 жовтня.

Робота електронних кабінетів вступників триватиме до 31 жовтня.

Якщо вступник створював електронний кабінет минулого року, він наразі є анульованим. Тож абітурієнту треба цьогоріч створювати новий е-кабінет.

Докладний алгоритм з реєстрації кабінету доступний тут: