Вступники до магістратури отримали запрошення на ЄВІ: що треба зробити обов'язково

17 червня у кабінетах вступників до магістратури розмістили запрошення. Вони містять дату, час (за Києвом) і місце проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та/або єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Учасникам цих іспитів треба тепер самостійно сформувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Також її краще роздрукувати, якщо є змога.

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Вступники до магістратури отримали запрошення на ЄВІ

Увійти до кабінету учасник може за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Вступникам, які ще не отримали екзаменаційного листка, варто звернутися до приймальної комісії, до якої вони зверталися для реєстрації.

Місця тестувань у 2023 році не оприлюднюють з міркувань безпеки. Як і графік тестувань.

При цьому вступників просять не розголошувати час і місце проходження тестування.

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Вступникам, які складатимуть ЄФВВ та/або ЄВІ за кордоном, варто звернути увагу на те, що у запрошеннях час зазначили за Києвом.

Для допуску до пункту тестування вступник має пред'явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку.

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Як відбуватиметься вступ на магістратуру у 2023 році

Для вступу в магістратуру студенти складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

При цьому для вступу на спеціальності шести галузей знань треба додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для студентів, які планують навчатися на таких спеціальностях: