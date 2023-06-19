Участникам этих экзаменов нужно теперь самостоятельно сформировать приглашение-пропуск из своего кабинета участника на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования. Также ее лучше распечатать, если есть возможность.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

Поступающие в магистратуру получили приглашение на ЕВИ

Войти в кабинет участник может по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.

Поступающим, еще не получившим экзаменационного листка, следует обратиться в приемную комиссию, в которую они обращались для регистрации.

Обратите внимание! Места тестирований в 2023 году не обнародуют из соображений безопасности. Как и график тестирований.

При этом поступающих просят не разглашать время и место прохождения тестирования.

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Поступающим, которые будут сдавать ЕФОВ и/или ЕВИ за рубежом, следует обратить внимание на то, что в приглашениях время отметили по Киеву.

Важно! Для допуска к пункту тестирования поступающий должен предъявить экзаменационный листок, документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серия (при наличии) и номер которого указан в экзаменационном листке), и приглашение-пропуск.

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Как будет происходить поступление на магистратуру в 2023 году

Для поступления в магистратуру студенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Он будет содержать два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

При этом для поступления на специальности шести областей знаний нужно дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).

Оно предусмотрено для студентов, которые планируют учиться по следующим специальностям: