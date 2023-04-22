Основна сесія відбудеться з 23 червня по 21 липня. Додаткова – з 3 по 16 серпня.

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МОН затвердило графік вступних іспитів до магістратури

Зареєструватися вступники повинні з 8 до 31 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії ЗВО.

Зареєстровані учасники отримають екзаменаційний листок. У ньому будуть зазначені дані для здійснення входу на інформаційну сторінку "Кабінет вступника".

У додатковий період – 12 – 14 липня – зможуть зареєструватися ті, хто не зміг з поважних причин зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

До 18 червня зареєстровані учасники отримають на інформаційній сторінці "Кабінет вступника" запрошення-перепустку. У ній будуть вказані дата, час і місце проведення тестування. Учасники додаткової сесії отримають її до 31 липня.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100 – 200 балів розмістять на персональних сторінках учасників тестування до 25 липня 2023 року. Додаткової сесії – до 18 серпня 2023 року.

Завантажити графік вступних випробувань до магістратури можна у форматі PDF за посиланням.

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Як відбуватиметься вступ на магістратуру у 2023 році

Для вступу в магістратуру студенти складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

При цьому для вступу на спеціальності шести галузей знань треба додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для студентів, які планують навчатися на таких спеціальностях: