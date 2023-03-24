До слова, Київська політехніка вже не вперше виборює перше місце у рейтингу ЗВО. Саме цей виш вважають зразком підготовки кваліфікованих фахівців не один рік.
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Назвали 15 найпопулярніших університетів України
"Срібло" дісталось Київському національному університету імені Тараса Шевченка, "бронза" – Харківському національному університету імені Каразіна. Далі розташувались:
- Львівський національний університет імені Івана Франка.
- Національний університет "Києво-Могилянська академія".
- Національний університет Львівська політехніка".
- Сумський державний університет.
- Національний університет біоресурсів і природокористування України.
- Харківський національний університет радіоелектроніки.
- Прикарпатський національний університет.
- Український католицький університет.
- Національний авіаційний університет.
- Вінницький національний технічний університет.
- Національний педагогічний університет імені Драгоманова.
- Західноукраїнський національний університет.
Що таке UniRank University Ranking
Це міжнародний неакадемічний рейтинг.
Він досліджує якість представлення та популярність університетів світу.
При складанні рейтингу враховують оцінку ранжування домену сайту пошуковими системами, рівень відвідуваності, кількість та якість активних посилань і доменів-джерел посилань, кількість унікальних відвідувачів і переглядів сторінок сайту закладу вищої освіти.
Вступна кампанія-2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.