К слову, Киевская политехника уже не впервые завоевывает первое место в рейтинге ЗВО. Именно этот вуз считают образцом подготовки квалифицированных специалистов не один год.
Читайте Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру
Назвали 15 самых популярных университетов Украины
"Серебро" досталось Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко, "бронза" – Харьковскому национальному университету имени Каразина. Далее расположились:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
- Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".
- Национальный университет "Львовская политехника".
- Сумской муниципальный институт.
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.
- Харьковский Национальный университет радиоэлектроники.
- Национальный университет Прикарпатья.
- Украинский католический университет.
- Национальный авиационный университет.
- Винницкий Национальный технический университет.
- Национальный педагогический университет имени Драгоманова.
- Западноукраинский национальный университет.
Что такое UniRank University Ranking
Это международный неакадемический рейтинг.
Он исследует качество представления и популярности университетов мира.
При составлении рейтинга учитывается оценка ранжирования домена сайта поисковыми системами, уровень посещаемости, количество и качество активных ссылок и доменов-источников ссылок, количество уникальных посетителей и просмотров страниц сайта заведения высшего образования.
Вступительная кампания-2023: коротко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.