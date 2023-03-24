К слову, Киевская политехника уже не впервые завоевывает первое место в рейтинге ЗВО. Именно этот вуз считают образцом подготовки квалифицированных специалистов не один год.

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Назвали 15 самых популярных университетов Украины

"Серебро" досталось Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко, "бронза" – Харьковскому национальному университету имени Каразина. Далее расположились:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Национальный университет "Киево-Могилянская Академия". Национальный университет "Львовская политехника". Сумской муниципальный институт. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Харьковский Национальный университет радиоэлектроники. Национальный университет Прикарпатья. Украинский католический университет. Национальный авиационный университет. Винницкий Национальный технический университет. Национальный педагогический университет имени Драгоманова. Западноукраинский национальный университет.

Что такое UniRank University Ranking Это международный неакадемический рейтинг. Он исследует качество представления и популярности университетов мира. При составлении рейтинга учитывается оценка ранжирования домена сайта поисковыми системами, уровень посещаемости, количество и качество активных ссылок и доменов-источников ссылок, количество уникальных посетителей и просмотров страниц сайта заведения высшего образования.

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