К слову, Киевская политехника уже не впервые завоевывает первое место в рейтинге ЗВО. Именно этот вуз считают образцом подготовки квалифицированных специалистов не один год.

Читайте Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

Назвали 15 самых популярных университетов Украины

"Серебро" досталось Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко, "бронза" – Харьковскому национальному университету имени Каразина. Далее расположились:

  1. Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
  2. Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".
  3. Национальный университет "Львовская политехника".
  4. Сумской муниципальный институт.
  5. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.
  6. Харьковский Национальный университет радиоэлектроники.
  7. Национальный университет Прикарпатья.
  8. Украинский католический университет.
  9. Национальный авиационный университет.
  10. Винницкий Национальный технический университет.
  11. Национальный педагогический университет имени Драгоманова.
  12. Западноукраинский национальный университет.

Что такое UniRank University Ranking

Это международный неакадемический рейтинг.

Он исследует качество представления и популярности университетов мира.

При составлении рейтинга учитывается оценка ранжирования домена сайта поисковыми системами, уровень посещаемости, количество и качество активных ссылок и доменов-источников ссылок, количество уникальных посетителей и просмотров страниц сайта заведения высшего образования.

Вступительная кампания-2023: коротко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.