Які документи потрібні для вступу в магістратуру в 2024 році

В Україні до 29 травня тривала основна сесія реєстрації на вступні іспити до магістратури у 2024 році. Якщо абітурієнт не встиг зареєструватися, матиме ще шанс у червні під час сесії додаткової.

Також варто заздалегідь ознайомитися зі списком документів, які потрібні майбутнім магістрам для вступу. Відповідно до Правил прийому на навчання до вишів, у 2024 році вступники в магістратуру подають заяви тільки в електронній формі.

Дивіться також Абітурієнтам в аспірантуру не зарахують сертифікат з іноземної мови

Що мають знати вступники в магістратуру у 2024 році

Виняток становлять особи, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет вступника:

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви на вступ до або після встановлених цим Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників;

у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

Незалежно від форми подання заяви, вступнику в магістратуру необхідно мати обов'язкові для вступу документи.

Копії зазначених нижче документів можна завантажувати до електронного кабінету вступника під час подання заяви до закладу освіти та подати до приймальної комісії у випадку зарахування на навчання.

Дивіться також Завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру

Які документи потрібні для вступу на магістратуру

Документ, що посвідчує особу.

Екзаменаційний листок, отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ.

Військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

Документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Документи, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Кольорова фотокартка розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

Виші у своїх правилах прийому можуть встановити додатковий перелік документів, якщо цього вимагають особливості вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, можна подавати довідку державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військовооблікового документа, засвідчує за оригіналами приймальна комісія ЗВО, до якого їх подають. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймають.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міносвіти України від 5 травня 2015 року № 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.