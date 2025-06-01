ЄФВВ-2025: демонстраційні завдання із мовознавства та історії мистецтва

Невдовзі стартує вступна кампанія в магістратуру у 2025 році. Цьогорічні вступники вже можуть ознайомитися з демонстраційними добірками тестових завдань із запроваджених до переліку єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) нових дисциплін.

Тобто з мовознавства та історії мистецтва. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Де знайти демонстраційні завдання із мовознавства та історії мистецтва

Демонстраційні завдання розробили відповідно до затверджених програм ЄФВВ з мовознавства та історії мистецтва. Предметні тести міститимуть по 140 завдань. На їхнє виконання вступники матимуть 180 хвилин.

Зверніть увагу! На сайті УЦОЯО можна ознайомитися з оприлюдненими у 2024 році тестовими добірками з інших предметів ЄФВВ.

У Центрі також попередили потенційних магістрів, що для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання – очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) треба складати єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄВІ поєднує два окремих тести:

тест з іноземної мови;

тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Завдання з іноземної мови уклали відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов, а ТЗНК – до Програми тесту загальної навчальної компетентності. Ознайомитися з торішніми, а також демонстраційними варіантами тестів також можна на сайті УЦОЯО.

Запрошення-перепустки для участі у вступних випробуваннях до магістратури будуть доступні в кабінетах учасників вступних випробувань до 12 червня. У них вкажуть час і місце проведення тестувань.