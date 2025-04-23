У яких містах України можна скласти тести для вступу в магістратуру

Міністерство освіти і науки України затвердило перелік населених пунктів в Україні, у яких створять екзаменаційні центри для проведення магістерських тестів. Мовиться про ЄВІ та ЄФВВ.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Тестування відбудеться у 21 області України та у місті Києві.

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Де можна скласти тести в магістратуру

Тестування не відбудеться у Донецькій, Луганській і Херсонській областях через неможливість проведення там іспитів.

Очікують, що екзаменаційні центри повинні бути створені в 68 українських містах і селах.

Як відомо, до проведення вступних іспитів у магістратуру під час основної сесії долучать 15 міст у 7 країнах.

Реєстрація для участі в ЄВІ та ЄФВВ розпочнеться 2 травня і триватиме до 23 травня.

Реєструватимуть майбутніх вступників у магістратуру приймальні комісії вишів очно або дистанційно.

Під час реєстрації на тестування вступник має вказати місто або країну, де має намір пройти тестування.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні зменшується кількість вступників.