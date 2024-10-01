Вступ до польських вишів: що змінилось для абітурієнтів з України

Вступна кампанія до ВНЗ Польщі розпочалася ще у травні 2024 року. Які цьогорічні умови для вступників з України.

Про умови вступу у 2024-2025 навчальному році до польських вишів та як стати студентом у краківських державних університетах розповідає UAinKrakow.pl.

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Які документи подавати для вступу

Зазначимо, що у Польщі діє Спеціальний закон про допомогу українцям. У ньому йдеться, що ВНЗ можуть змінювати правила вступної кампанії при зарахуванні абітурієнтів. Наприклад, при зарахуванні враховувати не лише бали ЗНО, а й за оцінками за чверть або іспитами, що їх організують у самому виші офлайн/онлайн. Заклади можуть відстрочити чи змінити вимоги щодо подання документів та/або їхнього апостилю. Якісь окремі вимоги може формувати кожен виш самостійно. Тому варто переглянути умови вступу конкретного вищого навчального закладу.

Існує базовий список документів, які потрібні для вступу, але зважайте на вимоги кожного ВНЗ:

свідоцтво про народження;

внутрішній український паспорт;

закордонний паспорт;

атестат про здобуття середньої освіти та додаток до нього;

анкета вступника до ВНЗ;

сертифікат знання польської мови (в деяких університетах не вимагають);

медична довідка;

фотографії 35х45 міліметрів.

Чи вимагається знання польської мови

Знання мови необхідне для вишу. Бажане на рівні В1-В2, однак, вимоги можуть спростити. Рівень володіння мовою підтверджується під час співбесіди, тестом, міжнародним іспитом тощо. ВНЗ можуть запропонувати онлайн-співбесіду чи онлайн-тестування.

Важливо! Винятком є українсько-польські студії Ягеллонського університету та факультет будівництва Краківської політехніки. Саме на цих спеціальностях навчання на першому році ведуть українською мовою.

Щоб полегшити вступну кампанію в умовах війни, університети часто пропонують власні курси вивчення польської. Деякі виші пропонують навчання на окремих напрямках англійською мовою. Ознайомтесь з пропонованим переліком програм навчання англійською.

Вартість навчання у польських вишах

Вартість навчання в державних університетах та приватних ВНЗ Кракова:

починається від 700 євро/рік і вище;

середня ціна – 1000-1500 євро/рік;

проживання в гуртожитках – від 500 злотих/місяць (116 євро/місяць).

Наприклад, вартість навчання в Ягеллонському університеті стартує від 800 євро на рік; у Краківській академії імені Моджевського – від 1200 євро на рік; у Краківському економічному університеті, Гірничо-металургійній академії і Краківській політехніці вартість навчання стартує від 2000 євро на рік; в Академії фізкультури імені Броніслава Чеха – від 2500 євро за рік.

Серед найдорожчих напрямків є медицина – 2000 євро.

Українські абітурієнти також можуть претендувати на субсидії, виплати для осіб з інвалідністю, а також ректорську та соціальну стипендії. Рішення про призначення спеціальних виплат ухвалюють на підставі доданої до заяви довідки про сімейний та матеріальний стан.

Чи є безплатне навчання у польських університетах

Абітурієнти, що мають такі статуси:

статус біженця; користується тимчасовим або додатковим захистом на території Польщі; має Карту поляка; є чоловіком/дружиною чи родичем громадянина Польщі, який проживає на території країни;

звільняють від плати за навчання польською мовою на денній формі в державних ВНЗ. Крім того, право навчатися безплатно у державних університетах мають власники сертифіката з державного іспиту з польської мови на рівні C1.

Які рівні освіти можна отримати в польських університетах

Вступ до університету залежить від освіти, яку вже має абітурієнт. Система навчання в Польщі передбачає кілька рівнів, які відрізняються між собою тривалістю та дипломом по закінченню: