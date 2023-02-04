Це важливо: що варто знати і врахувати абітурієнтам під час вибору фаху

Міносвіти опублікувало поради щодо вибору майбутньої професії для вступників. Вони передбачають кілька важливих питань.

Тож, аби краще зрозуміти, на яку спеціальність вступати, випускникам пропонують визначитися із трьома ключовими питаннями. Якими саме, читайте нижче.

Читайте Яким буде прохідний бал для вступу до вишу

Що треба знати абітурієнтам під час вибору фаху

Так, абітурієнти мають запитати себе:

"Чого я хочу?"

Випускник має визначитися, чим хоче займатися, яка робота була б ідеальною для нього і за яких умов.

"Що я можу?"

Тут насамперед варто проаналізувати свої навички та вміння.

"Що треба?"

У цьому разі варто з'ясувати, які професії зараз мають попит на ринку праці. Також варто переглянути відповідні вакансії.

У МОН також радять окремо виписати свої "не хочу", "не буду" і "не можу". Відтак зізнатись собі чесно, чим займатися не подобається, яка діяльність не приваблює за жодні гроші, для чого бракує вмінь і навичок.

Опісля всього варто порадитися з батьками та вчителем.

Завантажити алгоритм у вигляді файлу pdf можна за посиланням.

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Вступна кампанія – 2023: коротко