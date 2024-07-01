В Україні розпочалася вступна кампанія до профтехів

Заклади професійної освіти в Україні розпочинають приймання документів на навчання. Подати заяву на вступ можна до кінця вересня як онлайн (через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО), так і очно.

Міносвіти для допомоги вступникам запустило додатковий сайт — Профтех онлайн. Завдяки йому можна швидко знайти і обрати потрібний заклад освіти за регіоном та професією.

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Стартує вступна кампанія до профтехів

На сайті можна детальніше дізнатися про напрями навчання у профтехах, переваги робітничих професій, а також отримати відповіді на поширені питання про вступ, зокрема про гуртожиток, пільги.

Віцепрем'єр Михайло Федоров зазначив, що триває трансформація профтехів. Важливою її складовою є і комунікаційна підтримка закладів освіти ззовні.

Цією вступною кампанією ми прагнемо переконати молодь та батьків, що професії у профтехах – це не просто затребувано і перспективно, але й цікаво, круто і сучасно,

– заявив він.

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Скільки треба навчатися у профтесі та як вступити

Тривалість навчання у профтехах – від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та кваліфікації.

Стипендія у профтехах – від 1350 гривень.

Заклади самостійно визначають терміни приймання документів від вступників. Для вступу потрібні:

заява;

оригінал або копія свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;

6 фотокарток 3х4;

медична довідка;

копії документів, що підтверджують право на пільги (за наявності);

копія паспорта чи ID-картки (пред'явити під час вступу).

Заяву можна подати у кілька закладів одночасно.

Держава інвестує у розвиток профтехів

Для вступу до профтехів не потрібно складати ЗНО чи НМТ. Натомість є конкурсний добір – його етапи кожний заклад визначає самостійно. Але зазвичай рейтинг вступників формується за середнім балом шкільного свідоцтва.

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий зазначив, що Україна інвестує у профтехи як державні кошти, так і партнерські.

Створюємо сучасні майстерні із класним обладнанням, додаємо актуальні освітні програми, заохочуємо більше співпрацювати з бізнесом. Усе це заради того, щоб випускники профтехів були конкурентоспроможними на ринку праці,

– каже міністр.

У цих сучасних майстернях, навчально-практичних центрах профтехів можуть також здобувати освіту й дорослі. Там можна опанувати нову професію з нуля, підвищити кваліфікацію або набути нову навичку. Навчатися можна на бюджеті або контракті, зокрема за кошти роботодавця.

Пріоритетне завдання МОН на сьогодні – збільшити кількість вступників до профтехів цьогоріч.