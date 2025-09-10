В Україні ще триває вступна кампанія 2025 року. Найбільше вступники на бакалаврат подали заяв на такі спеціальності як "Менеджмент" і "Психологія".

Про це розповів гендиректор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров під час круглого столу, який транслював "Укрінформ", зазначає 24 Канал. Цьогоріч виші зареєстрували 882,8 тисячі заяв від 198,7 тисячі вступників.

Які спеціальності найпопулярніші серед вступників?

Абітурієнти мали можливість подавати до 15 заяв, розставляючи пріоритетність. Найбільше заяв вони подали за такими спеціальностями:

D3 Менеджмент (76,5 тисячі заяв);

C4 Психологія (61,9 тисячі заяв);

В11 Філологія (58 тисяч заяв);

D8 Право (42,1 тисячі заяв);

D5 Маркетинг (42,1 тисячі заяв).

Кожен мав свою тактику подачі заяв. Заяви подали 198 тисяч [вступників], а перша пріоритетність була тільки у 189 тисяч. Тобто 9 тисяч людей так подавали заяви, що першої пріоритетності в них не було,

– уточнив Шаров.

І додав, що МОН готує пропозицію, аби на наступну вступну кампанію залишити 12 пріоритетностей.

Які спеціальності найчастіше обирали майбутні медики?

Понад десять тисяч абітурієнтів цьогоріч обрали медичні спеціальності для здобуття вищої освіти.

У 2025 році на місця держзамовлення до закладів освіти, підпорядкованих МОЗ, за спеціальностями у сфері охорони здоров'я зарахували 4 828 абітурієнтів.

До трьох найпопулярніших спеціальностей цьогоріч увійшли: