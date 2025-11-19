МОН оприлюднило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2026 році

Міністерство освіти і науки України вже погодило графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2026 році. При цьому як на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти, так і для коледжів за окремими спеціальностями.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на відповідний наказ МОН. Майбутні абітурієнти вже можуть ознайомитися із датами.

Коли буде єдиний державний кваліфікаційний іспит у 2026 році?

Дати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) такі:

Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 16 квітня;

Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 7 травня;

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 7 травня;

Автомобільний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти (коледжі) – 5 травня;

Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 9 квітня;

Атомна енергетика. Бакалаврський рівень – 19 березня;

Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 12 березня;

Залізничний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 26 березня;

Залізничний транспорт. Бакалаврський рівень – 2 квітня;

Авіаційний транспорт. Бакалаврський рівень – 23 квітня;

Морський та внутрішній водний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 21 травня;

Морський та внутрішній водний транспорт. Бакалаврський рівень – 19 травня;

Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 29 жовтня;

Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 12 листопада.

Важливо Кількість вступників на магістратуру цьогоріч скоротилася майже на 30%: 97 тисячі зарахованих проти 125 тисячі у 2024. Причина має раціональне пояснення: на 15,5 тисячі менше вступників віком 25+, тобто завершується хвиля "дорослих" вступників, що прагнуть відтермінування, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко на NV.

Дати перескладання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) такі:

Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 14 травня;

Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 4 червня;

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 4 червня;

Автомобільний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 31 березня;

Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 12 травня;

Атомна енергетика. Бакалаврський рівень – 14 квітня;

Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 7 квітня;

Залізничний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 21 квітня;

Залізничний транспорт. Бакалаврський рівень – 30 квітня;

Авіаційний транспорт. Бакалаврський рівень – 28 травня;

Морський та внутрішній водний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 18 червня;

Морський та внутрішній водний транспорт. Бакалаврський рівень – 16 червня;

Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 26 листопада;

Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 10 грудня.

Що відомо про вступну кампанію у магістратуру 2025?