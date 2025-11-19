МОН оприлюднило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2026 році
- МОН України оприлюднило дати складання та перескладання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) у 2026 році для різних спеціальностей і рівнів освіти.
- Що мають знати вступники – у новині.
Міністерство освіти і науки України вже погодило графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2026 році. При цьому як на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти, так і для коледжів за окремими спеціальностями.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на відповідний наказ МОН. Майбутні абітурієнти вже можуть ознайомитися із датами.
Дивіться також В Україні значно зменшилась кількість вступників на магістратуру на контракт
Коли буде єдиний державний кваліфікаційний іспит у 2026 році?
Дати складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) такі:
Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 16 квітня;
Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 7 травня;
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 7 травня;
Автомобільний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти (коледжі) – 5 травня;
Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 9 квітня;
Атомна енергетика. Бакалаврський рівень – 19 березня;
Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 12 березня;
Залізничний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 26 березня;
Залізничний транспорт. Бакалаврський рівень – 2 квітня;
Авіаційний транспорт. Бакалаврський рівень – 23 квітня;
Морський та внутрішній водний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 21 травня;
Морський та внутрішній водний транспорт. Бакалаврський рівень – 19 травня;
Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 29 жовтня;
Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 12 листопада.
Важливо Кількість вступників на магістратуру цьогоріч скоротилася майже на 30%: 97 тисячі зарахованих проти 125 тисячі у 2024. Причина має раціональне пояснення: на 15,5 тисячі менше вступників віком 25+, тобто завершується хвиля "дорослих" вступників, що прагнуть відтермінування, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко на NV.
Дати перескладання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) такі:
- Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 14 травня;
Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 4 червня;
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 4 червня;
Автомобільний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 31 березня;
Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 12 травня;
Атомна енергетика. Бакалаврський рівень – 14 квітня;
Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 7 квітня;
Залізничний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 21 квітня;
Залізничний транспорт. Бакалаврський рівень – 30 квітня;
Авіаційний транспорт. Бакалаврський рівень – 28 травня;
Морський та внутрішній водний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 18 червня;
Морський та внутрішній водний транспорт. Бакалаврський рівень – 16 червня;
Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 26 листопада;
Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 10 грудня.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Що відомо про вступну кампанію у магістратуру 2025?
2025 року до 1 вересня тривало зарахування на бюджет відповідно до наданих рекомендацій. А зарахування на контракт – до 30 вересня.
У МОН розповіли, що держава концентрує бюджетні місця там, де фахівці критично потрібні для відбудови та модернізації країни.
Передусім – педагогічні спеціальності, інженерію та ІТ, енергетику та будівництво.
Найпопулярніші спеціальності (за кількістю поданих заяв) такі: Психологія – 23 223, Право – 21 616, Менеджмент – 14 581.
Найбільше заяв на магістратуру зібрали такі ЗВО: КНУ імені Тараса Шевченка – 11 762, НУ "Львівська політехніка" – 9 815, ЛНУ імені Івана Франка – 7 237;