Стартував додатковий набір: хто ще може вступити у виш

В Україні ще триває вступна кампанія 2026 року. У вишах, які не використали весь ліцензійний обяг, саме стартував додатковий набір вступників на бакалаврат на контракт.

Однак участь у ньому можуть взяти не всі охочі. Про це повідомляє Osvita.ua.

Хто ще може стати студентом

Взяти участь у додатковому наборі можуть вступники, які з певних причин не змогли подати заяву про вступ в основний період до 1 серпня. Або бажають вступити для здобуття ще однієї освіти.

Водночас якщо вступник під час основного періоду реалізував (тобто подав) усі 10 заяв, він не зможе вступати під час додаткового набору.

Реєстрацію електронних заяв на вступ під час додаткового набору передбачають Умови прийому закладів освіти. Вона може відбуватись в одну або кілька сесій (хвиль).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, під час кожної "хвилі" після завершення реєстрації заяв вступників протягом 15 днів проводять конкурсний відбір та відбувається зарахування на навчання.

Загалом зарахування на навчання на контракт може тривати до 15 жовтня.

Як триває вступна кампанія 2026 року

У межах цьогорічної вступної кампанії до вишів України зарахували 222 342 вступники. 70 510 – на бюджет, 151 832 – на контракт.

Основний етап зарахування завершився. Однак вступна кампанія триватиме до 20 жовтня.

Найбільше вступників зарахували на такі спеціальності:

менеджмент — 19 681;

психологія — 12 140;

середня освіта — 9 094;

філологія — 8 754;

маркетинг — 7 979.

Понад половина першокурсників – 57,2% – навчатимуться у п’яти найбільших освітніх центрах: Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.