Скільки вступників цьогоріч зарахували до військових вишів
Цьогоріч дев’ять із десяти зарахованих вступників у межах держзамовлення до військових закладів освіти навчатимуться для потреб Збройних Сил України. Решта – для потреб інших складових Сил оборони.
Про це інформує Міноборони. Державне замовлення в окремих закладах виконали повністю.
Скільки вступників зарахували до військових вишів
Підготовка майбутніх офіцерів охоплює не лише традиційні військові спеціальності, а й такі сучасні напрями: безпілотні системи, кібероперації, радіоелектронна боротьба, космічна розвідка та автоматизоване управління військами.
Майже 3 500 вступників цього року обрали військову освіту. Під час війни такий вибір потребує зрілості й готовності взяти на себе відповідальність за службу. Завдання держави – забезпечити якість навчального процесу, який має сприяти вихованню лідерів та відповідати реальним потребам війська,
– повідомили в МОУ.
У яких військових закладах освіти найбільше вступників
Найбільше вступників цьогоріч зарахували до закладів освіти, які готують фахівців для Повітряних сил, міждисциплінарних військових напрямів і Сухопутних військ ЗСУ.
Лідери за кількістю зарахованих такі:
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – понад 700 осіб;
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка – понад 550;
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – понад 500.
У МОУ кажуть, що продовжують системно працювати над формуванням кадрового резерву для війська на роки вперед.
Ми також інформували про те, що стартував додатковий набір: хто ще може вступити у виш.