Об этом сообщает Минобороны. Государственный заказ в отдельных учебных заведениях выполнен в полном объеме.

Сколько абитуриентов зачислили в военные вузы

Подготовка будущих офицеров охватывает не только традиционные военные специальности, но и такие современные направления: беспилотные системы, кибероперации, радиоэлектронная борьба, космическая разведка и автоматизированное управление войсками.

Почти 3 500 абитуриентов в этом году выбрали военное образование. Во время войны такой выбор требует зрелости и готовности взять на себя ответственность за службу. Задача государства – обеспечить качество учебного процесса, который должен способствовать воспитанию лидеров и соответствовать реальным потребностям войск,

– сообщили в МОУ.

В каких военных учебных заведениях больше всего абитуриентов

Больше всего абитуриентов в этом году зачислили в учебные заведения, которые готовят специалистов для Воздушных сил, междисциплинарных военных направлений и Сухопутных войск ВСУ.

Лидеры по количеству зачисленных:

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба – более 700 человек;

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – более 550;

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного – более 500.

В МОУ заявляют, что продолжают системно работать над формированием кадрового резерва для армии на годы вперед.

Мы также сообщали о том, что стартовал дополнительный набор: кто еще может поступить в вуз.