Про це інформує Міноборони. Державне замовлення в окремих закладах виконали повністю.

Скільки вступників зарахували до військових вишів

Підготовка майбутніх офіцерів охоплює не лише традиційні військові спеціальності, а й такі сучасні напрями: безпілотні системи, кібероперації, радіоелектронна боротьба, космічна розвідка та автоматизоване управління військами.

Майже 3 500 вступників цього року обрали військову освіту. Під час війни такий вибір потребує зрілості й готовності взяти на себе відповідальність за службу. Завдання держави – забезпечити якість навчального процесу, який має сприяти вихованню лідерів та відповідати реальним потребам війська,

– повідомили в МОУ.

У яких військових закладах освіти найбільше вступників

Найбільше вступників цьогоріч зарахували до закладів освіти, які готують фахівців для Повітряних сил, міждисциплінарних військових напрямів і Сухопутних військ ЗСУ.

Лідери за кількістю зарахованих такі:

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – понад 700 осіб;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка – понад 550;

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – понад 500.

У МОУ кажуть, що продовжують системно працювати над формуванням кадрового резерву для війська на роки вперед.

Ми також інформували про те, що стартував додатковий набір: хто ще може вступити у виш.