Вступ на магістратуру: на які спеціальності та в які виші зарахували найбільше вступників
В Україні 1 вересня стартував новий навчальний рік. Навчання у його межах розпочали понад мільйон студентів.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. На магістерські програми вступники подали 215 408 заяв.
Що відомо про вступ в магістратуру
Станом на початок нового навчального року на магістратуру вже зарахували 72 489 вступників:
28 054 — на бюджет;
44 435 — на контракт.
Майже всі бюджетні рекомендації — 98,9% — завершилися зарахуванням.
Водночас 88,6% бюджетних рекомендацій вступники отримали за першим пріоритетом, а 98,5% — за одним із трьох найвищих пріоритетів.
Найбільше вступників на магістратуру зарахували на такі спеціальності:
психологія — 7 890;
право — 6 202;
середня освіта — 4 732;
менеджмент — 4 431;
публічне управління та адміністрування — 2 915.
Окрема тенденція вступу на магістратуру — переважно контрактний характер заочної форми навчання.
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Куди зарахували найбільше вступників
Найбільше вступників на магістратуру зарахували у такі виші:
Національний університет «Львівська політехніка» — 2 660;
КНУ імені Тараса Шевченка — 2 616;
КПІ імені Ігоря Сікорського — 1 734;
ЛНУ імені Івана Франка — 1 728;
Національний університет біоресурсів і природокористування України — 1 348.
Раніше ми інформували, у які виші України зарахували найбільше вступників цьогоріч.