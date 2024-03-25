В УЦОЯО попередили, що персональні кабінети учасників НМТ-2023 – недоступні

В Українському центрі оцінювання якості освіти попередили учасників НМТ 2023 року. І наголосили, що доступ до їхніх персональних кабінетів тимчасово неможливий.

Роботу персональних кабінетів учасників, які проходили НМТ у 2023 році, призупинили на період активної фази реєстрації вступників для участі в НМТ-2024. Мета такого кроку – уникнення непорозумінь.

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Персональні кабінети учасників НМТ-2023 – недоступні

Однак цьогорічним абітурієнтам не варто хвилюватися: у вкладці "Результати" буде доступна для формування в PDF-форматі їхня Інформаційна картка результатів НМТ.

Перепрошуємо за незручності та просимо учасників минулого року зачекати зі входом до своїх кабінетів. Уже найближчим часом доступ до них буде відновлено,

– кажуть в УЦОЯО.

Також зазначають, що тим учасникам НМТ-2023, які бажають і цього року пройти випробування, для реєстрації потрібно повторно скористатися спеціальним сервісом "Реєстрація для участі в НМТ" (а не минулорічним персональним кабінетом!). Цей сервіс розмістили на головній сторінці сайту УЦОЯО одразу після стрічки новин.

Для нової реєстрації треба натиснути на кнопку "Зареєструватися для участі в НМТ-2024" і створити новий персональний кабінет.

Усю необхідну інформацію щодо процедури реєстрації для участі в НМТ 2024 року розмістили у відповідному розділі.

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НМТ-2024: коротко