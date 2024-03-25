В УЦОЯО попередили, що персональні кабінети учасників НМТ-2023 – недоступні
Джерело:УЦОЯО
В Українському центрі оцінювання якості освіти попередили учасників НМТ 2023 року. І наголосили, що доступ до їхніх персональних кабінетів тимчасово неможливий.
Роботу персональних кабінетів учасників, які проходили НМТ у 2023 році, призупинили на період активної фази реєстрації вступників для участі в НМТ-2024. Мета такого кроку – уникнення непорозумінь.
Дивіться також Якими будуть вагові коефіцієнти балів із предметів НМТ-2024
Персональні кабінети учасників НМТ-2023 – недоступні
Однак цьогорічним абітурієнтам не варто хвилюватися: у вкладці "Результати" буде доступна для формування в PDF-форматі їхня Інформаційна картка результатів НМТ.
Перепрошуємо за незручності та просимо учасників минулого року зачекати зі входом до своїх кабінетів. Уже найближчим часом доступ до них буде відновлено,
– кажуть в УЦОЯО.
Також зазначають, що тим учасникам НМТ-2023, які бажають і цього року пройти випробування, для реєстрації потрібно повторно скористатися спеціальним сервісом "Реєстрація для участі в НМТ" (а не минулорічним персональним кабінетом!). Цей сервіс розмістили на головній сторінці сайту УЦОЯО одразу після стрічки новин.
Для нової реєстрації треба натиснути на кнопку "Зареєструватися для участі в НМТ-2024" і створити новий персональний кабінет.
Усю необхідну інформацію щодо процедури реєстрації для участі в НМТ 2024 року розмістили у відповідному розділі.
Дивіться також Коли учасники НМТ-2024 дізнаються дату та місце тестування
НМТ-2024: коротко
- Реєстрація на НМТ у 2024 році розпочалася 14 березня.
- Триватиме до 11 квітня включно.
- До 15 квітня зареєстрований учасник зможе змінити певні дані у персональному кабінеті.
- Основна сесія мультитесту стартує 14 травня і триватиме до 19 липня.
- Знання учасників перевірятимуть із чотирьох предметів.
- Три будуть обов'язковими і один – на вибір.
- Тестування триватиме 4 години з перервою протягом одного дня.