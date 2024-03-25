Работу персональных кабинетов участников, которые проходили НМТ в 2023 году, приостановили на период активной фазы регистрации абитуриентов для участия в НМТ-2024. Цель такого шага – избежание недоразумений.
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Персональные кабинеты участников НМТ-2023 – недоступны
Однако нынешним абитуриентам не стоит волноваться: во вкладке "Результаты" будет доступна для формирования в PDF-формате их Информационная карточка результатов НМТ.
Извиняемся за неудобства и просим участников прошлого года подождать со входом в свои кабинеты. Уже в ближайшее время доступ к ним будет восстановлен,
– говорят в УЦОКО.
Также отмечают, что тем участникам НМТ-2023, которые желают и в этом году пройти испытания, для регистрации нужно повторно воспользоваться специальным сервисом "Регистрация для участия в НМТ" (а не прошлогодним персональным кабинетом!). Этот сервис разместили на главной странице сайта УЦОКО сразу после ленты новостей.
Для новой регистрации нужно нажать на кнопку "Зарегистрироваться для участия в НМТ-2024" и создать новый персональный кабинет.
Всю необходимую информацию о процедуре регистрации для участия в НМТ 2024 года разместили в соответствующем разделе.
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НМТ-2024: кратко
- Регистрация на НМТ в 2024 году началась 14 марта.
- Продлится до 11 апреля включительно.
- До 15 апреля зарегистрированный участник сможет изменить определенные данные в персональном кабинете.
- Основная сессия мультитеста стартует 14 мая и продлится до 19 июля.
- Знания участников будут проверять по четырем предметам.
- Три будут обязательными и один – на выбор.
- Тестирование продлится 4 часа с перерывом в течение одного дня.