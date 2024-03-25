Работу персональных кабинетов участников, которые проходили НМТ в 2023 году, приостановили на период активной фазы регистрации абитуриентов для участия в НМТ-2024. Цель такого шага – избежание недоразумений.

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Персональные кабинеты участников НМТ-2023 – недоступны

Однако нынешним абитуриентам не стоит волноваться: во вкладке "Результаты" будет доступна для формирования в PDF-формате их Информационная карточка результатов НМТ.

Извиняемся за неудобства и просим участников прошлого года подождать со входом в свои кабинеты. Уже в ближайшее время доступ к ним будет восстановлен,

– говорят в УЦОКО.

Также отмечают, что тем участникам НМТ-2023, которые желают и в этом году пройти испытания, для регистрации нужно повторно воспользоваться специальным сервисом "Регистрация для участия в НМТ" (а не прошлогодним персональным кабинетом!). Этот сервис разместили на главной странице сайта УЦОКО сразу после ленты новостей.

Для новой регистрации нужно нажать на кнопку "Зарегистрироваться для участия в НМТ-2024" и создать новый персональный кабинет.

Всю необходимую информацию о процедуре регистрации для участия в НМТ 2024 года разместили в соответствующем разделе.

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НМТ-2024: кратко