Не кажіть "вздор": добираємо українські слова замість росіянізму

Коли хтось таке верзе, що й слухати дивно, рука сама тягнеться до слова "вздор". Та українська має чим відповісти не менш виразно.

"Та що за вздор!" – так іноді висловлюють обурення чи недовіру до почутого. А як сказати це українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Вздор – як це сказати українською?

Емоційні слова й вигуки особливо цікаві. Коли ми реагуємо на щось емоційно, то часом не замислюємося над словами, які вживаємо. Саме тому в розмові досі можна почути росіянізм "вздор". Не всі звертають увагу на те, що це слово прийшло з російської.

Але замінити росіянізм – не означає просто позбутися чужого слова. Це ще й нагода згадати, скільки влучних і природних відповідників має українська.

Якщо говоримо про щось безглузде, неправдиве або позбавлене сенсу, замість "вздор" можна сказати

"дурниця",

"нісенітниця",

"безглуздя",

"недоладність"

"абищо".

В Бориса Грінченка у словнику слово "дурниця" прямо пояснено як відповідник російського "пустяки, вздор". Тож це не новітня заміна, а давнє, питомо українське слово.

Цікаво! В українській мові слово "глузд" означає – розум, сенс, свідомість, а первісно – мозок (бо *gloud – це грудка за схожість з мозком). І це значення збереглося у виразі – "глузди відбити". А "безглуздя" – це розмова без роздумів.

А коли хочеться висловитися колоритніше, маємо цілий арсенал:

плести нісенітниці,

плести хармани,

молоти дурниці,

городити казна-що,

таке що й купи не тримається,

гнати химери.

А можна й "наказати сім мішків гречаної вовни" чи "сон рябої кобили" – тобто наговорити бозна-чого.

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Українські письменники теж охоче послуговувалися цими словами. У Тараса Шевченка читаємо:

"Та, знай, на сонце позирали,

Та нісенітницю верзли".

Отже, замість "вздор" кажімо "дурниця" або "нісенітниця". А якщо хтось уже почав верзти казна-що – українська допоможе висловитися влучно!