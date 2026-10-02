"Та що за вздор!" – так иногда выражают возмущение или недоверие к услышанному. А как сказать это на украинском, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Вздор – как это сказать на украинском?

Эмоциональные слова и восклицания особенно интересны. Когда мы эмоционально реагируем на что-то, то порой не задумываемся над словами, которые употребляем. Именно поэтому в разговоре до сих пор можно услышать русизм "вздор". Не все обращают внимание на то, что это слово пришло из русского языка.

Но заменить русизм – не значит просто избавиться от чужого слова. Это еще и повод вспомнить, сколько точных и естественных соответствий есть в украинском языке.

Если мы говорим о чем-то нелепом, ложном или лишенном смысла, вместо "вздор" можно сказать

"дурниця",

"нісенітниця",

"безглуздя",

"недоладність"

"абищо".

В словаре Бориса Гринченко слово "дурниця" прямо объясняется как соответствие русскому "пустяки, вздор". Так что это не новая замена, а древнее, исконно украинское слово.

Интересно! В украинском языке слово "глузд" означает – ум, смысл, сознание, а первоначально – мозг (поскольку *gloud – это комок из-за сходства с мозгом). И это значение сохранилось в выражении "глузди відбити". А "безглуздя" – это разговор без размышлений.

А когда хочется выразиться колоритнее, у нас есть целый арсенал:

плести нісенітниці,

плести хармани,

молоти дурниці,

городити казна-що,

таке що й купи не тримається,

гнати химери.

А можно и "наказати сім мішків гречаної вовни" чи "сон рябої кобили" – то есть наговорить бог знает что.

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Украинские писатели тоже охотно пользовались этими словами. У Тараса Шевченко читаем:

"Та, знай, на сонце позирали,

Та нісенітницю верзли".

Итак, вместо "вздор" давайте говорить "дурниця" или "нісенітниця". А если кто-то уже начал нести что-то дурное – украинский язык поможет выразиться точно!