Виправляємо помилку: чому не можна казати "велике дякую"

Доволі часто з уст українців можна почути фразу "велике дякую". Однак її краще не вживати.

Якщо ви хочете правильною українською подякувати своєму співрозмовникові чи людині, яка вам у чомусь допомогла, вживайте інші словосполучення. Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав варіанти.

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Як правильно дякувати українською

Авраменко наголосив: фраза "велике дякую" – граматично неправильна. У цьому разі треба пам'ятати: "дякувати" – це дієслово. А з дієсловами прикметники не поєднуються. Так, некоректно казати "швидке ходити", "міцне спати" або "велике дякувати", адже це набір слів.

Натомість мовознавець уточнив: саме прикметники (вони відповідають на запитання "який?") поєднуються з іменниками (хто?/що?). Тобто ми кажемо так: "швидка хода, міцний сон, велика вдячність".

Отже, правильно використовувати не "велике дякую", а "дуже дякую", "щиро дякую" або "вельми вдячний",

– наголосив Авраменко.



Як правильно дякувати українською / скриншот відео