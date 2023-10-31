"Показати, що Росія – ворог": як правильно говорити з учнями про війну

Якщо вчителі говорять з учнями про війну, насамперед повинні пам'ятати про травматизм. Діти по-різному розуміють і сприймають теперішні події.

Зокрема, ті, чиї родичі воюють, або якщо дитина була у зоні бойових дій. Про це переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 року Василь Дяків розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Як правильно говорити з учнями про війну

Тому педагог, за словами Дяківа, має відчувати, що і як сказати.

На жаль, відповідно до програми, ми як вчителі історії маємо говорити про сучасну війну лише в 11 класі. Тому це теж була одна з проблем, бо діти цікавляться нею у різних класах. Але міністерство вважало, що тільки одинадцятикласники можуть зрозуміти війну,

– зазначив він.

При цьому найкращий учитель України 2020 року переконаний, що головне показати дітям, що Росія – ворог.

Показати, що Росія – ворог, починаючи з 1721 року (цього року цар Петро І проголосив Московське царство "Російською імперією", – ред.). І пояснити, що українці захищають не лише свою державу від агресора, а й європейську цивілізацію, частиною якої ми є,

– уточнив вчитель.

Чому важливо роз'яснити учням важливі сторінки доби Руси-України

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Також важливо добре роз'яснити учням важливі сторінки доби Руси-України, акцентував Дяків. Зокрема, той факт, що коли Київ уже був столицею однієї з найбільших держав Європи в ХІ столітті, то Москви ще не існувало, а на її місці було болото.

І розтлумачити, що усі ті міфи про "старшого брата" – це фейк, політичне замовлення, імперський наратив, шовіністичні уявлення російських правителів, які мають на меті нас знищити,

– додав він.

Діти мають розуміти, наскільки Росія є небезпечною для України і світу. Ми натомість захищаємо цивілізацію, демократію, свободу і цінності, резюмував Дяків.