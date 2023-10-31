"Показать, что Россия – враг": как правильно говорить с учениками о войне
Если учителя говорят с учениками о войне, прежде всего должны помнить о травматизме. Дети по-разному понимают и воспринимают нынешние события.
В частности, те, чьи родственники воюют или если ребенок был в зоне боевых действий. Об этом победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine в 2020 году Василий Дякив рассказал в интервью 24 Каналу.
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Как правильно говорить с учениками о войне
Поэтому педагог, по словам Дякива, должен чувствовать, что и как сказать.
К сожалению, согласно программе, мы как учителя истории должны говорить о современной войне только в 11 классе. Поэтому это тоже была одна из проблем, потому что дети интересуются ею в разных классах. Но министерство считало, что только одиннадцатиклассники могут понять войну,
– отметил он.
При этом лучший учитель Украины 2020 убежден, что главное показать детям, что Россия – враг.
Показать, что Россия – враг, начиная с 1721 года (в этом году царь Петр I провозгласил Московское царство "Российской империей", – ред.). И объяснить, что украинцы защищают не только свое государство от агрессора, но и европейскую цивилизацию, частью которой мы являемся,
– уточнил учитель.
Почему важно разъяснить учащимся важные страницы эпохи Руси-Украины
Также важно хорошо разъяснить учащимся важные страницы времен Руси-Украины, акцентировал Дякив. В частности, тот факт, что когда Киев уже был столицей одного из крупнейших государств Европы в XI веке, Москвы еще не существовало, а на ее месте было болото.
И объяснить, что все те мифы о "старшем брате" – это фейк, политический заказ, имперский нарратив, шовинистические представления российских правителей, которые ймеют целью нас уничтожить,
– добавил он.
Дети должны понимать, насколько Россия опасна для Украины и мира. Мы защищаем цивилизацию, демократию, свободу и ценности, резюмировал Дякив.