Победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine в 2020 году Василий Дякив рассказал в интервью 24 Каналу, нужны ли во время войны какие-нибудь новации в составлении этого предмета.

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Чем можно заменить формат тестирования по истории Украины на НМТ

Он отметил, что это хорошо, что знания учеников на НМТ будут проверять за период 16 – 21 века. Ведь 16 век – это начало формирования украинства как такового.

При этом Дякив добавил, что история, прежде всего, – это о мышлении.

Мне не нравится формат тестирования. Я сторонник проверки знаний благодаря эссе. Ребенок должен думать и понимать, как та или иная дата влияет на его жизнь и на становление государства. Также – уметь устанавливать причинно-следственные связи, формировать свое отношение к событиям,

– отметил педагог.

Поэтому ученики, по его словам, должны в школе на итоговом тестировании, как и на НМТ, писать эссе по истории, а не сдавать тесты.

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Сколько должно быть часов по истории в старших классах

Профильное изучение истории в старшей школе должно занимать 3 часа в неделю, считает Дякив.

Дети должны осознанно учить историю, с ними следует проговаривать те или иные события. Особенно когда мы живем в историческое время, когда сами творим историю,

– акцентировал лучший учитель 2020 года.