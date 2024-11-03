Аж на язику запече: додайте вогнику розмові з красивою українською лайкою

В українців є своя давня, традиційна лайка. Яка, сучасному українцеві, здасться кумедною, смішною і зовсім не образливою. Відмовляємося від запозичень і знайомимося з українською лайкою!

Що ж, деколи ми буваємо обурені, розлючені, ображені чи незадоволені і це можемо висловити словами. Але своє невдоволення можна красиво та, місцями, навіть вишукано вербалізувати українською, без грубого запозиченого мату. 24 Канал пропонує познайомитися з традиційною українською лайкою.

Дивіться також "Закрийте "форточку", мені дує": як сказати українською, щоб не нарватись на неприємності

Чим вирізняється українська лайка

Що таке лайка Виражати своє незадоволення грубими, часто непристойними або образливими словами, дорікати одне одному, сваритися. Слово звучить як і позначення собачого голосу – лаяти, теж саме, що гавкати, у сенсі підвищувати голос і щось демонструвати – обурення, незадоволення, образу. Тому, можемо почути "не гавкай" – у сенсі "не кричи", чи "не лайся" – у сенсі "не сварися". Лайка – це завжди емоційна розмова.

Переходимо на українську мову повністю, відповідно і у лайці, тим паче, що існує безліч більш культурних, цікавих форм і влучних висловів на будь-який випадок.

Цікаво! Багато українських лайливих слів мають корені в давніх слов'янських мовах і відображають побутові реалії минулих століть. Наприклад, деякі вирази пов'язані з сільським господарством, тваринами або природними явищами.

Багата українська фантазія вправно вплела у вирази тварин, рослин, нечисту силу. Серед нечисті згадується чорт, чортів син, дідько, біс, цур, морока, бешиха, лиха година, бенеря, трясця, шляк, грець.

Що ж до грубої непристойної лайки, то українські матюки найчастіше пов’язані з актом дефекації, з видільним органом та продуктом цього акту. У цьому українська лайка багато в чому схожа на європейську, де переважають французьке merde, німецьке Scheisse, Dreck, Lecken Sie mir Arsch та польське gowno.

Тому, в українській лайці можемо зустріти слова "гі*но", "ср*ка", "дупа" у виразах "піти туди", спожити "продукт", скупатися, вимаститися, похвалитися ним.

Якщо уже лаятися, то – українською! / Колаж 24 Каналу

Як красиво лаятись українською – влучні приклади

Українську лайку умовно можна поділити за призначенням чи ситуаціями використання:

Лайку часто використовують як "побажання" чи "прокльон" у суперечці і речення починаються зі слів "щоб", "хай", "нехай", "бодай", "бий". Часто вона передбачає "побажання" неприємної ситуації, халепи чи хвороби, травматизму супротивнику чи його родині. Та навіть переносне значення побажання щастя, здоров'я і добра, – але то уже інтонаційні моменти.

"А щоб тобі добре було";

"Щоб ти вср*вся";

"Бий тебе грім";

"Бодай би ти луснув";

"Коляка тобі в горло";

"Трясця твоїй матері";

"Поцілуй мене у ср*ку";

"Шляк би тебе трафив";

"А щоб ти скис";

"Хай тебе качка копне";

"Щоб тебе покорчило";

"Щоб тобі заціпило";

"А щоб тобі пір'я в роті поросло";

"Щоб тобі булька з носа вилетіла";

"Щоб тобі пусто було";

"Щоб тобі ні дня, ні ночі";

"Щоб тобі повилазило".

Лайка з вказівкою напрямку чи маршруту:

"Іди під три чорти / до дідька / до біса!";

"Іди к бісовій матері!";

"Іди до ср*ки / дупи!";

"Іди під три чорти!";

"Згинь з-перед очей!";

"Поцілуй мене туди де сонце не світить!".

Як коментар, часто в'їдливий, до ситуації – кумедної, страшної, несподіваної, реакція на самовихваляння:

"Насрав в торбу та й хвалиться";

"Бреше як собака";

"Чи ти блекоти об'ївся?";

"І язика не хочу паскудити!";

"Йолоп царя небесного!";

"Пасує як корові сідло!";

"Пасує, як фіранка до ср*ки!";

"Як грім з ясного неба!".

Лайка, з побажанням помовчати:

"Стули пельку";

"Закрий пащеку";

"Стули губу";

"Закрий хвіртку";

"Закрий форточку";

"Не доводь мене до гріха!".

Лайливі вирази, що демонструють обурення чи розчарування:

"Мати Василева!";

"Хай тобі грець!";

"Йосип голий!";

"Якого біса?";

"Холера ясна!";

"Вража мати!";

"Йоханий бабай"!;

"Трясця!";

"Йоперний театр!";

"Чортзна-що! чи Казна-що!".

Лайка як погроза:

"Я тобі покажу де раки зимують!";

"Ти мене запам'ятаєш до третіх віників!";

"Я тобі руки вкорочу!";

"Я тобі язика вкорочу!";

"Я тобі насиплю солі на хвіст!";

"А дулі з маком тобі!";

"Я тобі попащекую!".

А щодо "обзивань", то можна послуговуватися наступним словником:

бовдур, телепень, дурень, дурбелик – людина обмежених розумових здібностей;

вилупок – людина з негативними рисами;

гаспид – вживають у значенні "дідько, диявол";

лярва, хвойда, к*рва – жінка легкої поведінки;

покидьок, мерзотник, стерво, погань – підла людина;

шмаркач – недосвідчена людина;

шибеник, бешкетник – людина, що створює проблеми і заслуговує на покарання.

Образливі жести та їх значення

Ну як же без непристойних жестів! В українців вони були такими, що зараз частина з них, радше, кумедні.

Крутити і тицяти дулі (скручені у певну фігуру пальці) – реакція на погрозу чи зауваження, та як зневага – "ось, що я про тебе думаю" чи "ага, зараз", чи "ось тобі". Махати кулаком – погроза. Демонструвати голі сідниці задерши спідницю чи спустивши штани – демонстрація найбільшої зневаги до співрозмовника. Карається законом! Крутити пальцем біля скроні – означає "ти пришелепкуватий", "не сповна розуму" чи "верзеш дурниці". Колупатися в носі – зневага і незацікавленість в розмові.

Для тих хто хоче познайомитися українською нецензурною лексикою радимо почитати книгу "Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників" Лесі Ставицької. Авторка книги пояснює непристойну лексику, способи та форми її вживання, а також сексуалізми.

Українська лайка – культурний феномен, що відображає багатство і різноманітність мови. Вона може бути грубою, але водночас і творчою, показуючи, як мова може адаптуватися до різних життєвих ситуацій. Оперуючи українською лайкою ви легко збагатите свій лексикон та станете дотепним і цікавим співрозмовником у різних життєвих випадках. Спробуйте лаятися українською!