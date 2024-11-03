Аж на языке запечет: добавьте огонька разговору с красивой украинской бранью

У украинцев есть своя древняя, традиционная ругань. Которая, современному украинцу, покажется забавной, смешной и совсем не оскорбительной. Отказываемся от заимствований и знакомимся с украинской бранью!

Что ж, иногда мы бываем возмущены, разъярены, обижены или недовольны и это можем выразить словами. Но свое недовольство можно красиво и, местами, даже изысканно вербализовать на украинском, без грубого заимствованного мата. 24 Канал предлагает познакомиться с традиционной украинской руганью.

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Чем отличается украинское ругательство

Что такое ругань Выражать свое недовольство грубыми, часто неприличными или оскорбительными словами, упрекать друг друга, ссориться. Слово звучит как и обозначение собачьего голоса – лаять, то же самое, что гавкать, в смысле повышать голос и что-то демонстрировать – возмущение, недовольство, обиду. Поэтому, можем услышать "не гавкай" – в смысле "не кричи", или "не лайся" – в смысле "не ссорься".

Переходим на украинский язык полностью, соответственно и в ругани, тем более, что существует множество более культурных, интересных форм и точных выражений на любой случай.

Интересно! Многие украинские ругательства имеют корни в древних славянских языках и отражают бытовые реалии прошлых веков. Например, некоторые выражения связаны с сельским хозяйством, животными или природными явлениями.

Богатая украинская фантазия ловко вплела в выражения животных, растений, нечистую силу. Среди нечисти упоминается черт, чертов сын, черт, бес, цур, морока, бешиха, лихая година, бенеря, трясця, шляк, грець.

Что касается грубой непристойной ругани, то украинские матерные слова чаще всего связаны с актом дефекации, с выделительным органом и продуктом этого акта. В этом украинская брань во многом похожа на европейскую, где преобладают французское merde, немецкое Scheisse, Dreck, Lecken Sie mir Arsch и польское gowno.

Поэтому, в украинской брани можем встретить слова "гі*но", "ср*ка", "дупа" в выражениях "пойти туда", употребить "продукт", искупаться, вымазаться, похвастаться им.

Если уж ругаться, то – на украинском! / Коллаж 24 Канала

Как красиво ругаться на украинском – точные примеры

Украинскую брань условно можно разделить по назначению или ситуациями использования:

Ругань часто используют как "пожелание" или проклятие в споре и предложения начинаются со слов "щоб", "хай", "нехай", "бодай", "бий". Часто она предусматривает "пожелание" неприятной ситуации, неприятности или болезни, травматизма противнику или его семье. И даже переносное значение пожелания счастья, здоровья и добра, – но это уже интонационные моменты.

"А щоб тобі добре було";

"Щоб ти вср*вся";

"Бий тебе грім!"

"Бодай би ти луснув";

"Коляка тобі в горло";

"Трясця твоїй матері";

"Поцілуй мене у ср*ку";

"Шляк би тебе трафив";

"А щоб ти скис";

"Хай тебе качка копне";

"Щоб тебе покорчило";

"Щоб тобі заціпило";

"А щоб тобі пір'я в роті поросло!";

"Щоб тобі булька з носа вилетіла";

"Щоб тобі пусто було";

"Щоб тобі ні дня, ні ночі";

"Щоб тобі повилазило".

Ругань с указанием направления или маршрута:

"Іди під три чорти / до дідька / до біса!";

"Іди к бісовій матері!";

"Іди до ср*ки / дупи!";

"Іди під три чорти!";

"Згинь з-перед очей!";

"Поцілуй мене туди де сонце не світить!".

Как комментарий, часто въедливый, к ситуации – смешной, страшной, неожиданной, реакция на самовосхваление:

"Насрав в торбу та й хвалиться";

"Бреше як собака";

"Чи ти блекоти об'ївся?";

"І язика не хочу паскудити!".

"Йолоп царя небесного!".

"Пасує як корові сідло!"

"Пасує, як фіранка до ср*ки!"

"Як грім з ясного неба!"

Лайка, с пожеланием помолчать:

"Стули пельку";

"Закрий пащеку";

"Стули губу";

"Закрий хвіртку";

"Закрий форточку";

"Не доводь мене до гріха!"

Ругательные выражения, демонстрирующие возмущение или разочарование:

"Мати Василева!";

"Хай тобі грець!";

"Йосип голий!";

"Якого біса?";

"Холера ясна!"

"Вража мати!";

"Йоханий бабай"!;

"Трясця!";

"Йоперний театр!";

"Чортзна-що! чи Казна-що!";

Ругань как угрозы:

"Я тобі покажу де раки зимують!";

"Ти мене запам'ятаєш до третіх віників!";

"Я тобі руки вкорочу!";

"Я тобі язика вкорочу!""

"Я тобі насиплю солі на хвіст!";

"А дулі з маком тобі!";

"Я тобі попащекую!".

А что касается "обзываний", то можно пользоваться следующим словарем:

бовдур, телепень, дурень, дурбелик – человек ограниченных умственных способностей;

вилупок – человек с негативными чертами характера;

гаспид – употребляют в значении "черт, дьявол";

лярва, хвойда, к*рва – женщина легкого поведения;

покидьок, мерзотник, стерво, погань – подлый человек;

шмаркач – неопытный человек;

шибеник, бешкетник – человек, создающий проблемы и заслуживающий наказания.

Оскорбительные жесты и их значение

Ну как же без непристойных жестов! У украинцев они были такими, что сейчас часть из них, скорее, забавные.

Крутить и тыкать дули (скрученные в определенную фигуру пальцы) – реакция на угрозу или замечание, и как пренебрежение – "вот, что я о тебе думаю" или "ага, сейчас", или "вот тебе". Махать кулаком – угроза. Демонстрировать голые ягодицы задрав юбку или спустив штаны – демонстрация наибольшего пренебрежения к собеседнику. Наказывается законом! Крутить пальцем у виска – означает "ты придурковатый", "не в своем уме" или "несешь глупости". Ковыряться в носу – пренебрежение и незаинтересованность в разговоре.

Для тех кто хочет познакомиться с украинской нецензурной лексикой советуем почитать книгу "Украинский язык без табу. Словарь нецензурной лексики и ее соответствий" Леси Ставицкой. Автор книги объясняет непристойную лексику, способы и формы ее употребления, а также сексуализмы.

Украинская брань – культурный феномен, отражающий богатство и разнообразие языка. Она может быть грубой, но одновременно и творческой, показывая, как язык может адаптироваться к различным жизненным ситуациям. Оперируя украинской бранью вы легко обогатите свой лексикон и станете остроумным и интересным собеседником в различных жизненных случаях. Попробуйте ругаться на украинском!