В інтернеті також має бути безпечно: в Україні навчатимуть дітей правилам життя онлайн

Інтернет – це місце, де всі діти та підлітки проводять дуже багато часу. Це дає зловмисникам та шахраям великі можливості для злодіянь, тож варто познайомити дітей з правилами, які допоможуть від цього вберегтися.

Проконтролювати життя дітей в інтернеті вкрай важко. Звісно, є різноманітні програми, які дозволяють батькам слідкувати за сайтами та вподобаннями дитини, але такий контроль загрожує довірі, яка є основою стосунків між батьками та дітьми.

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Залишається лише один вихід – навчати дітей правилам безпеки в мережі. Навряд чи усі батьки мають можливість зібрати та систематизувати такі знання, але тепер їм не потрібно робити це самотужки.

В Україні з'явилася перша платформа для безпеки дітей в інтернеті

Освітян, педагогів та батьків запрошують ознайомитися з ризиками, які існують для дітей в інтернеті. Для цього громадська організація "#stop_sexтинг" створила спеціальну освітню платформу, де є багато корисної інформації, ознайомитися з якою можуть усі охочі.

Як показали дослідження, ризикована поведінка в мережі для підлітків поступово стає нормою. На цьому грунті для дітей виникає дуже багато загроз: до цькування та домагань в мережі до несвідомої роботи на російські спецслужби.

На порталі можна знайти багато матеріалів та контент для батьків та освітян. Короткі ознайомчі ролики, фільми, навчальні методички, онлайн-квест, тематичні виставки: тут кожен зможе знайти саме ту форму навчання, яка відповідає його індивідуальним вподобанням.

Також на платформі є можливість записатися на консультацію з психологом та повідомляти про матеріали, де зображено насильство над дітьми.