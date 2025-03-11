Як українською ніжно назвати Вєру, Маріну та Ксюшу: варіанти вас зачарують

Ще у багатьох українців збереглося звертання чи короткий варіант імен на російський взір. Хоча українською вони звучать милозвучніше.

Відмовтеся від зросійщених імен, а 24 Канал розповість як називати Вєру, Маріну та Ксюшу українською.

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Як ніжно звернутися до Вєри, Маріни та Ксюші

Для тих, хто відмовляється від російської, найважче відмовитись від імен – бо так звично, називали завжди чи красивіше. Але часто українські версії милозвучніші.

Як же звертатися до Вєри, Ксюші та Маріни?

Ксюша – це короткий варіант імені Оксана чи Ксенія – допустимі обидва варіанти написання. Ім'я грецького походження і означає "гостинна". Вважається, що Оксана, це українізований варіант імені. А українською мовою ці імена пестливо звучать – Оксанка, Оксаночка, Ксеня та навіть Сана.

Ім'я Вєра – це російське звучання, а українською буде Віра. Воно грецького походження і означає те, як і звучить – "віра", а на давньогрецькій – Пістіс (Πίστις).

Пестливо до власниці імені можна звертатися – Віронька, Вірочка, Віруня, Вірунька, Віруся, Віруська, Вірка, Вірця.

Марина – жіноче ім'я латинського походження marina – "морська". Це ім'я є аналогом рідкісного давньоримського чоловічого імені Марин. Історично ім'я відносять до культу римської богині Венери. Форма написання через "і" – Маріна – це російський варіант. А лагідно звертатись можна – Маринка, Марися, Маринця Мія та Рина. Хоча можна і натрапити на такі ж версії, як в імені Марія – Марічка, Маша.

Звісно, що носійки цих імен самі обирають, яке лагідне звертання їм до вподоби. Але спробуйте українські варіанти!

Оберіть українські варіанти імен / Freepik

Раніше ми розповідали, як рідною мовою називати українок з іменами Іріна, Крістіна і Свєта.

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