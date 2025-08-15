Слово "сушилка" використовують часто – хоч кожен розуміє у ньому своє. Але цього слова немає в українських словниках.

Як яким українським словом замінити "сушилку", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Ольги Багній.

Дивіться також Три українських слова, які заборонили й вилучили "совєти"

Як замінити слово "сушилка"?

Слово "сушилка" ви чули чи навіть використовували досить часто. Але його немає в українських словниках – це русизм, який мігрував та як реп'ях залишився у мовленні.

"Сушилкою" називають або приміщення, де щось сушать, або пристрій для сушіння овочів, рук чи білизни.

Однак, в українській мові існують свої слова. Хоч вони і схожі, проте – різняться і перш за все вимовою.

Розглянемо усі слова пов'язані з сушінням.

Сушарка – це пристрій або апарат, який щось сушить – для білизни, рук, волосся, овочів тощо. – "Сушарка для яблук працює на електриці" чи "Поставили сушарку для рук у ванній".

Сушка – це процес просушування чи дегідрації. Те саме, що – сушіння / висушування / просушування. – "Сушка фруктів триває кілька днів" чи "Почалася сушка зерна перед зберіганням".

Це слово використовують і спортсмени-бодібілдери – сушка тіла – це зниження відсотка жиру в організмі при збереженні обсягу м'язів за допомогою тренувальних та дієтологічних заходів.

Сушарня / сушильня – це приміщення або установка, де відбувається сушіння – зазвичай на фабриках або в сільському господарстві – "У сушарні зберігають трави".

А ще є слово сушеня – це сушені фрукти, які споживають як снеки чи для узварів їх теж називають – сушка.

А тому, не "сушилка", а – сушарка.

Точно не "сушилка": дивіться відео

Здається – дрібничка, але у таких дрібничках чистота мови її цінність, унікальність і відмінність. Поважаймо свою мову! Говоріть правильно!