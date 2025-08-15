Як яким українським словом замінити "сушилку", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Ольги Багній.
Як замінити слово "сушилка"?
Слово "сушилка" ви чули чи навіть використовували досить часто. Але його немає в українських словниках – це русизм, який мігрував та як реп'ях залишився у мовленні.
"Сушилкою" називають або приміщення, де щось сушать, або пристрій для сушіння овочів, рук чи білизни.
Однак, в українській мові існують свої слова. Хоч вони і схожі, проте – різняться і перш за все вимовою.
Розглянемо усі слова пов'язані з сушінням.
Сушарка – це пристрій або апарат, який щось сушить – для білизни, рук, волосся, овочів тощо. – "Сушарка для яблук працює на електриці" чи "Поставили сушарку для рук у ванній".
Сушка – це процес просушування чи дегідрації. Те саме, що – сушіння / висушування / просушування. – "Сушка фруктів триває кілька днів" чи "Почалася сушка зерна перед зберіганням".
Це слово використовують і спортсмени-бодібілдери – сушка тіла – це зниження відсотка жиру в організмі при збереженні обсягу м'язів за допомогою тренувальних та дієтологічних заходів.
Сушарня / сушильня – це приміщення або установка, де відбувається сушіння – зазвичай на фабриках або в сільському господарстві – "У сушарні зберігають трави".
А ще є слово сушеня – це сушені фрукти, які споживають як снеки чи для узварів їх теж називають – сушка.
А тому, не "сушилка", а – сушарка.
Точно не "сушилка": дивіться відео
Здається – дрібничка, але у таких дрібничках чистота мови її цінність, унікальність і відмінність. Поважаймо свою мову! Говоріть правильно!