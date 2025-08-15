Как каким украинским словом заменить "сушилку", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Ольги Багний.

Смотрите также Три украинских слова, которые запретили и изъяли "советы"

Как заменить слово "сушилка"?

Слово "сушилка" вы слышали или даже использовали довольно часто. Но его нет в украинских словарях – это русизм, который мигрировал и как репейник остался в речи.

"Сушилкой" называют или помещение, где что-то сушат, или устройство для сушки овощей, рук или белья.

Однако, в украинском языке существуют свои слова. Хотя они и похожи, однако – отличаются и прежде всего произношением.

Рассмотрим все слова связанные с сушкой.

Сушарка – это устройство или аппарат, который что-то сушит – для белья, рук, волос, овощей и тому подобное. – "Сушилка для яблок работает на электричестве" или "Поставили сушилку для рук в ванной".

Сушка – это процесс просушки или дегидратации. То же, что – сушка / высушивание / просушивание. – "Сушка фруктов длится несколько дней" или "Началась сушка зерна перед хранением".

Это слово используют и спортсмены-бодибилдеры – сушка тела – это снижение процента жира в организме при сохранении объема мышц с помощью тренировочных и диетологических мероприятий.

Сушильня / сушарня – это помещение или установка, где происходит сушка – обычно на фабриках или в сельском хозяйстве – "В сушилке хранят травы".

А еще есть слово сушеня – это сушеные фрукты, которые потребляют как снеки или для компотов, их тоже называют – сушка.

А потому, не "сушилка", а – сушарка.

Точно не "сушилка": смотрите видео

Кажется – мелочь, но в таких мелочах чистота языка ее ценность, уникальность и отличие. Уважайте свой язык! Говорите правильно!