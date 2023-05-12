Освітні розриви через COVID-19 та війну: в Україні створять програму подолання втрачених знань

Багатьом школярам процес навчання зіпсували зовнішні фактори. Система освіти намагалася з ними впоратися, але від очевидного не втечеш – не всі діти отримали потрібні знання.

Наразі в Україні існує велика потреба у тому, щоб подолати так звані освітні втрати та освітні розриви. Через пандемію та війну Росії проти України тисячі школярів не мали можливості навчатися у нормальному режимі, внаслідок чого або відстали від програми, або мають суттєві прогалини у знаннях.

Читайте також Без цих навичок – ніякого майбутнього: які вміння дітей освітні заклади повинні розвивати

Національна програма: коли створять

В Україні освітні чиновники провели спеціальне слухання, на якому обговорили освітні розриви та втрати, спричинені пандемією та війною. В результаті було прийняте рішення про прийняття національної програми з подолання освітніх втрат.

Перший крок програми – визначити теми та знання, без яких школярі просто не зможуть продовжувати навчання. Також пріоритетним напрямком є визначення категорій здобувачів освіти, які втратили найбільше.

Після цього програма повинна запропонувати формати та механізми які компенсують втрати для здобувачів освіти. Буде враховуватися доступ до освіти та місцеперебування школяра чи студента. За попередньою домовленістю, програму повинні розробити на період 2023 – 2030 років.