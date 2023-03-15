Навчання у часи війни: як психологічно підготувати дитину до 1 класу

Батьки ще мають достатньо часу, щоб підготувати до школи майбутнього першокласника. Але потрібно вже почати говорити про школу та проговорювати план дій у різних ситуаціях.

Психологиня Катерина Габрієль пояснює, що не треба готувати дитину до школи лише за інтелектуальним параметром, тобто навчити читати, писати чи рахувати. Потрібно враховувати мотиваційний, емоційно-вольовий, соціальний та інші компоненти.

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Звісно, війна внесла свої корективи, школа зараз дуже відрізняється від тієї, куди ходили діти ще 2 роки роки тому. Зараз треба розповідати дітям і про певні заходи безпеки. Наприклад, обговоріть план дій, якщо ваша малеча почує сирену.

Як війна вплинула на навчання

За минулий рік діти, які вже навчались у школі, адаптувалися до нових умов. Набагато складніше тим, які навчаються одночасно у школах за кордоном та в Україні.

Тепер з дошкільнятами треба говорити про особливості школи, що під час повітряних тривог треба йти у підвали. Адміністрація, своєю чергою, мусить подбати про бомбосховища. Важливо, щоб вони були "дитячими", тобто там були якісь ігри чи малюнки, це послабить страх дитини або її тривогу.

Що робити батькам

У психологічному здоров’ї дитини велику роль відіграють батьки. Тож, якщо ви бачите мінімальні зміни у дитині, не лякайтеся та не біжіть на сеанс до психолога.

Дуже важлива реакція. Якщо батьки б’ють на сполох – це ще більше лякає дитину, вони тоді не довіряють батькам. Ми хочемо довіритися людині, яка може витримати наш страх. Тому ми йдемо до психологів, бо це люди, які це вміють,

– пояснила Габрієль.

Психологиня каже, що потрібно звертати увагу на поведінку дитини. Побачити, що з нею щось не так, може погіршився апетит та сон. Але не треба надто пильно приглядатися до дитини.

"Якщо батьків щось тривожить, то краще їм звернутись до психолога, щоб поговорити і вирішити, як вийти на контакт до дитини та запросити її до психолога. Це буде дієвіше", – додала експертка.

Вона радить започаткувати з дитиною певні звички, наприклад, говорити під час чаювання або прогулянки.

Це не обов’язково має бути п'ятихвилинка, типу сіли і зараз будемо говорити. Нехай це буде ритуал і під час дружньої, відвертої та щирої розмови дитина буде з вами ділитися, її напруження буде спадати і буде зменшуватись,

– вважає психологиня.

Вчителі вже мають "досвід" за останній рік

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Щодо адаптації до 1 класу дітей, які через війну залишили свої домівки, то психологиня зазначає, що до них мають бути уважнішими педагоги.

Педагоги мають теж підлаштовуватись під нові реалії. Більша частина з них досить професійно вміють працювати з дітьми. Навчальні семінари, тренінги дозволяють педагогам знати більше про ту ситуацію, яка складається в Україні. Є певні ресурси, розроблені психологами для вчителів,

– відповіла експертка.

Це допоможе вчителеві навчитися, як допомогти дитині, що робити в тій чи іншій ситуації.