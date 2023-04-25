Ви виглядатимете чарівником: які прості прийоми розвинуть вашу пам'ять

Кожен учень та студент мріє про те, щоб запам'ятовувати абсолютно усе. Досягнути такої амбітної цілі неможливо, а от наблизитися до неї майже впритул цілком реально.

Мати чудову пам'ять та поглинати великі обсяги інформації хочуть усі учні та студенти. Звісно, у кожного з нас різний потенціал, але є спеціальні мнемонічні вправи, користуючись якими можна покращити свою пам'ять у кілька разів та ніколи не скаржитися на те, що нова інформація надовго не затримується у голові.

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Які вправи допоможуть покращити пам'ять

Один з найпопулярніших прийомів – асоціації. Потрібно поєднати два терміни за схожими характеристиками або іншими критеріями, головне, щоб ви могли уявити їх разом.

Ще один дуже поширений спосіб запам'ятовувати нову інформацію – сюжетна техніка. Потрібно створити з нових термінів або іншої інформації цікаву історію та час від часу переказувати її собі. Події в ній повинні розвиватися логічно, але не обов'язково мати бодай якийсь стосунок до реальності.

Хороша пам'ять нікому не завадить / Фото Pixabay

Також доволі часто можна почути про метод локусів. Нову інформацію ми прив'язуємо до звичних місць або предметів. Найбільш поширеною ця практика є при створенні палаців пам'яті, які набули вкрай великої популярності після сучасної екранізації Шерлока Голмса.

Для тих, хто любить все скорочувати, може стати корисним метод абревіатур. Щоправда, в них можна заплутатися, але варто лише трішки попрактикуватися, аби легко запам'ятовувати довгі та складні терміни.