Як швидко покращити пам'ять: корисні поради, які допоможуть усім вступникам

Незабаром НМТ, а отже, кожному абітурієнту варто навчитися залучати увесь ресурс своєї пам'яті. Як легко це зробити – читайте у матеріалі.

Напевно, кожен погодиться з тим, що мало лише прочитати матеріал – важливо запам'ятати його та зуміти відтворити через певний проміжок часу. Якщо добре попрацювати над своєю пам'яттю, то вам не будуть страшними ніякі іспити, потрібно лише докласти трішки зусиль та діяти за чітким алгоритмом.

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Як можна легко покращити свою пам'ять

Вправи для очей

Основну частину інформації ми сприймаємо візуально, тому важливо, аби очі були в тонусі. Вам не потрібно вигадувати особливих вправ: достатньо порухати поглядом вгору-вниз та вліво-вправо.

Також намагайтеся розглядати усе справа наліво, у протилежність тому, як ми звикли читати. Цей простий прийом дозволяє помічати та сприймати більше інформації.

Тренувати пам'ять потрібно регулярно / Фото Pixabay

Гарно висипайтеся

Кількість досліджень, які підтверджують важливість сну для роботи мозку та пам'яті, вже просто незліченна. Не варто йти проти науки та базових особливостей свого організму, так ви лише нашкодите собі та підвищите рівень стресу, що зовсім непотрібно перед важливим іспитом.

У кожного з нас своя норма сну, але усі науковці радять лягати спати якомога раніше – так цінність відпочинку буде набагато вищою.

Ігри на пам'ять та логіку

Звичайно, витрачати багато часу на ігри просто нерозумно. Але якщо все зробити правильно, то ви не лише корисно проведете час відпочинку, а й гарно потренуєте свою пам'ять.

Важливий момент: не забувайте ставити час обмеження, адже ігри затягують усіх, незалежно від сили волі.

Контроль рівня стресу та фізичні навантаження

Стрес – найбільший ворог вступників. Він блокує вашу пам'ять та змусить робити багато помилок навіть там, де ви точно знаєте відповідь.

Впоратися зі стресом допоможуть фізичні навантаження. Не обов'язково йти в зал – прогулянки чи пробіжки буде цілком достатньо.