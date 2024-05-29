Є милозвучний відповідник: як українською сказати "однофамілець"
Джерело:Світлана Чернишова
Українці часто можуть шукати власне українські відповідники до окремих слів. Зокрема й тому, що ті їм здаються непритаманними нашій мові.
У багатьох викликає сумніви й слово "однофамілець". Учителька Світлана Чернишова розповіла, чи можна його вживати.
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Як красиво українською сказати "однофамілець"
Педагогиня каже: якщо вам не подобається слово "однофамілець" – даремно. Адже його подають українські словники, зазначає Освіта 24.
Але частині українців воно, за словами освітянки, може видаватися не дуже милозвучним.
Тому раджу замінити це слово питомим українським "тезкО",
– наголосила Чернишова.
І уточнила: тезко позначає людину, у якої не тільки з кимось однакове ім'я, а й прізвище.
Якщо звертаємося до чоловіків, то це – тезкО, а якщо до жінок – то тЕзка,
– резюмувала педагогиня
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Чоловік чи мужчина – як правильно українською
- Ми також розповідали, як правильно українською називати особу чоловічої статі.
- Мовознавець Олександр Авраменко зауважив: є два варіанти – чоловік і мужчина.
- У словнику читаємо: "чоловік" – особа чоловічої статі; "мужчина" – те саме, що й чоловік.
- Мовознавець при цьому зазначив: "мужчина" – розмовний варіант і рідковживаний – тож небажаний.
- Висновок такий: вжити слово "мужчина" – не гріх. Але краще особу чоловічої статі називати чоловіком.