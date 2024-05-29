Є милозвучний відповідник: як українською сказати "однофамілець"

29 травня 2024, 21:26
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Джерело:

Світлана Чернишова

Українці часто можуть шукати власне українські відповідники до окремих слів. Зокрема й тому, що ті їм здаються непритаманними нашій мові.

У багатьох викликає сумніви й слово "однофамілець". Учителька Світлана Чернишова розповіла, чи можна його вживати. 

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Як красиво українською сказати "однофамілець"

Педагогиня каже: якщо вам не подобається слово "однофамілець" – даремно. Адже його подають українські словники, зазначає Освіта 24.

Але частині українців воно, за словами освітянки, може видаватися не дуже милозвучним. 

Тому раджу замінити це слово питомим українським "тезкО",
– наголосила Чернишова.

І уточнила: тезко позначає людину, у якої не тільки з кимось однакове ім'я, а й прізвище.

Якщо звертаємося до чоловіків, то це – тезкО, а якщо до жінок – то тЕзка,
– резюмувала педагогиня 

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Чоловік чи мужчина – як правильно українською

  • Ми також розповідали, як правильно українською називати особу чоловічої статі.
  • Мовознавець Олександр Авраменко зауважив: є два варіанти – чоловік і мужчина.
  • У словнику читаємо: "чоловік" – особа чоловічої статі; "мужчина" – те саме, що й чоловік.
  • Мовознавець при цьому зазначив: "мужчина" – розмовний варіант і рідковживаний – тож небажаний.
  • Висновок такий: вжити слово "мужчина" – не гріх. Але краще особу чоловічої статі називати чоловіком.
Автор: Марія Волошин