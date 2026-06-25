НМТ-2026 за кордоном: в яких країнах скласти та правила повторної здачі

Українські випускники, які перебувають за кордоном, також можуть скласти Національний мультипредметний тест і вступати до українських закладів вищої освіти. Розповідаємо, де проходить тестування за межами України та як діяти тим, кому потрібно складати НМТ повторно.

Попри те, що частина українських школярів через війну перебуває за межами країни, вони мають можливість пройти НМТ у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах за кордоном, такий формат дозволяє вступникам не повертатися в Україну лише заради складання іспиту, розповідають в УЦОЯО. Тестування за кордоном організовують у співпраці з міжнародними партнерами, а правила проведення НМТ для українських учасників залишаються такими ж, як і в Україні.

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Де можна скласти НМТ за кордоном

Учасники НМТ можуть пройти тестування в низці європейських країн, де створені тимчасові екзаменаційні центри.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Серед держав, де традиційно проводять НМТ, є:

Польща;

Німеччина;

Чехія;

Словаччина;

Австрія;

Нідерланди;

Італія;

Іспанія;

Франція;

Велика Британія та інші країни.

Перед складанням тесту вступник має прибути до визначеного екзаменаційного центру у вибраний день і пройти процедуру так само, як учасники в Україні.

Під час НМТ за кордоном діють ті самі вимоги: необхідно мати документ, що посвідчує особу, прибути вчасно та дотримуватися правил проходження тестування.

Якщо через повітряні тривоги, технічні проблеми чи інші обставини тестування неможливо завершити, учасник може звернутися щодо проходження НМТ під час додаткової сесії.

Що робити, якщо потрібно складати НМТ повторно

Якщо вступник не зміг пройти тестування або має право на повторну участь, він може скласти НМТ у межах додаткової сесії.

Для цього потрібно подати відповідну заяву. Зробити це можна через відповідальний персонал тимчасового екзаменаційного центру або звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти, який організовує тестування.

Важливо не пропустити встановлені терміни подання документів, адже участь у додатковій сесії не відбувається автоматично.

Після реєстрації на додаткову сесію учаснику повідомляють нову дату та місце проведення тестування. Якщо вступник перебуває за кордоном, іспит за можливості організують у тому ж форматі – у спеціальному пункті тестування.

Український центр оцінювання якості освіти наголошує, що навіть у складних умовах війни учасники, які дотримуються процедури, мають можливість пройти НМТ і отримати результати для вступу.