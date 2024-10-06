Ви й не знали: як правильно назвати "кружку" українською

Українці іноді кажуть, що п'ють чай чи інший напій із "кружки". Однак це слово – не притаманне українській мові.

Воно суржикове. Його вживати не треба. Освіта 24 натомість розповість, чим його замінити.

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Як сказати "кружка" українською

В українській мові є свої цікаві відповідники, які варто вживати замість "кружки".

Філологиня, письменниця та викладачка української мови Марина Герасименко розповідала у своєму телеграм-каналі, як сказати правильно. У нашій мові є аж кілька слів.

Чашка

Це невелика посудина (здебільшого з вушком), переважно з порцеляни або фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої.

Цілком можливо замовити у кав'ярні чашку кави – і це не буде росіянізмом,

– наголосила філологиня.

Філіжанка

Це синонім "чашки". Це слово, до речі, можна почути на Галичині як діалектизм. Філологиня також пояснила, що в нашу мову воно потрапило, найімовірніше, з турецької мови, можливо, через польське або румунське посередництво.

Кухоль

Кухоль – так ви також можете назвати посудину, яку в російській мові називають кружкою.

Кухоль, кухлик – більший за розміром, переважно циліндричної форми, коротший, ніж склянка з ручкою. Але кухоль може бути не лише скляним, а й металевим, керамічним.



Як назвати "кружку" українською / ukr-mova.in.ua