Тематичні свята є частиною шкільного життя. Та це свято, ще з радянських часів носить назву – "утрєнік", хоч такого слова немає в українській мові.

Яким словом можна замінити росіянізм "утрєнік"

Як українською перекладається слово "утрєнік"?

Таке знайоме з дитинства слово "утрєнік" є частиною освітнього процесу – свята під такою назвою є і у дитячому садочку, і у школі. А ще у різних культурних та соціальних центрах.

Слово "утрєнік" – це русизм, який вживають для позначення ранкового дитячого заходу, зазвичай святкового – новорічного, осіннього, весняного. На якому традиційно вітають (чи поздоровляють) і дітей, і батьків. Але це слово не має коренів в українській традиції, хоча б тому, слова "утро" відсутнє у наших словниках.

А тому варто вже нарешті від нього відмовитися. Це не українське слово не має питомого звучання, морфології чи культурного підґрунтя. Та й власне, воно не передає зміст події, а лише її часову ознаку – "ранковий" захід.

Якщо вам здається, що в українській мові немає схожого слова, яке б наблизилося до змісту свята, то це лише здається. Українськими відповідниками до цього слова є:

ранограй,

святранок,

вранішник,

ранковичок.

Ну а альтернативами до свята можуть слугувати власні тематичні назви:

"Свято кольорового листя"

"Ранкова казка"

"Зустріч з весною"

"Ялинкова феєрія"

Крім того, маємо і інші назви заходу, які наводить ресурс "Горох", зауважте в українській мові немає слова "мєропріятіє", але можна сказати:

дійство,

феєрія,

подія,

гуляння,

вечірка,

імпреза.

Такі варіанти не лише збагачують мовлення, а й формують естетику українського дитинства – теплу, образну, рідну. Говоріть українською!