Забудьте про "утрєнік", який нам нав'язали "совіти": як назвати шкільне свято українською
- Росіянізм "утрєнік" пропонується замінити українськими словами "ранограй", "святранок", "вранішник", "ранковичок".
- Для називання заходів можна використовувати слова "дійство", "феєрія", "імпреза" замість російського "мєропріятіє".
Тематичні свята є частиною шкільного життя. Та це свято, ще з радянських часів носить назву – "утрєнік", хоч такого слова немає в українській мові.
Яким словом можна замінити росіянізм "утрєнік", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Рамі Аль Шаєра.
Як українською перекладається слово "утрєнік"?
Таке знайоме з дитинства слово "утрєнік" є частиною освітнього процесу – свята під такою назвою є і у дитячому садочку, і у школі. А ще у різних культурних та соціальних центрах.
Слово "утрєнік" – це русизм, який вживають для позначення ранкового дитячого заходу, зазвичай святкового – новорічного, осіннього, весняного. На якому традиційно вітають (чи поздоровляють) і дітей, і батьків. Але це слово не має коренів в українській традиції, хоча б тому, слова "утро" відсутнє у наших словниках.
А тому варто вже нарешті від нього відмовитися. Це не українське слово не має питомого звучання, морфології чи культурного підґрунтя. Та й власне, воно не передає зміст події, а лише її часову ознаку – "ранковий" захід.
Якщо вам здається, що в українській мові немає схожого слова, яке б наблизилося до змісту свята, то це лише здається. Українськими відповідниками до цього слова є:
- ранограй,
- святранок,
- вранішник,
- ранковичок.
Ну а альтернативами до свята можуть слугувати власні тематичні назви:
- "Свято кольорового листя"
- "Ранкова казка"
- "Зустріч з весною"
- "Ялинкова феєрія"
Крім того, маємо і інші назви заходу, які наводить ресурс "Горох", зауважте в українській мові немає слова "мєропріятіє", але можна сказати:
- дійство,
- феєрія,
- подія,
- гуляння,
- вечірка,
- імпреза.
Такі варіанти не лише збагачують мовлення, а й формують естетику українського дитинства – теплу, образну, рідну. Говоріть українською!