Забудьте про "утрєнік", который нам навязали "советы": как назвать школьный праздник на украинском
- Россиянизм "утрєнік" предлагается заменить украинскими словами "ранограй", "святранок", "вранішник", "ранковичок".
- Для называния мероприятий можно использовать слова "дійство", "феєрія", "імпреза" вместо русского "мєропріятіє".
Тематические праздники являются частью школьной жизни. И этот праздник, еще с советских времен носит название – "утрєнік", хотя такого слова нет в украинском языке.
Каким словом можно заменить россиянизм "утрєнік", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Рами Аль Шаера.
Как на украинский язык переводится слово "утренник"?
Такое знакомое с детства слово "утренник" является частью образовательного процесса – праздники под таким названием есть и в детском саду, и в школе. А еще в различных культурных и социальных центрах.
Слово "утренник" – это русизм, который употребляют для обозначения утреннего детского мероприятия, обычно праздничного – новогоднего, осеннего, весеннего. На котором традиционно поздравляют (или поздравляют) и детей, и родителей. Но это слово не имеет корней в украинской традиции, хотя бы потому, слова "утро" отсутствует в наших словарях.
А потому стоит уже наконец от него отказаться. Это не украинское слово не имеет исконного звучания, морфологии или культурной основы. И собственно, оно не передает содержание события, а только его временной признак – "утренний" закат.
Если вам кажется, что в украинском языке нет похожего слова, которое бы приблизилось к содержанию праздника, то это только кажется. Украинскими соответствиями к этому слову являются:
- ранограй,
- святранок,
- вранішник,
- ранковичок.
Ну а альтернативами к празднику могут служить собственные тематические названия:
- "Праздник цветных листьев"
- "Утренняя сказка"
- "Встреча с весной"
- "Елочная феерия"
Кроме того, есть и другие названия мероприятия, которые приводит ресурс "Горох", заметьте в украинском языке нет слова "мероприятие", но можно сказать:
- действо,
- феерия,
- событие,
- гуляние,
- вечеринка,
- импреза.
Такие варианты не только обогащают речь, но и формируют эстетику украинского детства – теплую, образную, родную. Говорите на украинском!