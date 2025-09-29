Тематические праздники являются частью школьной жизни. И этот праздник, еще с советских времен носит название – "утрєнік", хотя такого слова нет в украинском языке.

Каким словом можно заменить россиянизм "утрєнік", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Рами Аль Шаера.

Как на украинский язык переводится слово "утренник"?

Такое знакомое с детства слово "утренник" является частью образовательного процесса – праздники под таким названием есть и в детском саду, и в школе. А еще в различных культурных и социальных центрах.

Слово "утренник" – это русизм, который употребляют для обозначения утреннего детского мероприятия, обычно праздничного – новогоднего, осеннего, весеннего. На котором традиционно поздравляют (или поздравляют) и детей, и родителей. Но это слово не имеет корней в украинской традиции, хотя бы потому, слова "утро" отсутствует в наших словарях.

А потому стоит уже наконец от него отказаться. Это не украинское слово не имеет исконного звучания, морфологии или культурной основы. И собственно, оно не передает содержание события, а только его временной признак – "утренний" закат.

Если вам кажется, что в украинском языке нет похожего слова, которое бы приблизилось к содержанию праздника, то это только кажется. Украинскими соответствиями к этому слову являются:

ранограй,

святранок,

вранішник,

ранковичок.

Как переводится "утрєнік": смотрите видео

Ну а альтернативами к празднику могут служить собственные тематические названия:

"Праздник цветных листьев"

"Утренняя сказка"

"Встреча с весной"

"Елочная феерия"

Кроме того, есть и другие названия мероприятия, которые приводит ресурс "Горох", заметьте в украинском языке нет слова "мероприятие", но можно сказать:

действо,

феерия,

событие,

гуляние,

вечеринка,

импреза.

Такие варианты не только обогащают речь, но и формируют эстетику украинского детства – теплую, образную, родную. Говорите на украинском!