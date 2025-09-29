Укр Рус
29 сентября, 11:50
Забудьте про "утрєнік", который нам навязали "советы": как назвать школьный праздник на украинском

Алеся Кух
Основні тези
  • Россиянизм "утрєнік" предлагается заменить украинскими словами "ранограй", "святранок", "вранішник", "ранковичок".
  • Для называния мероприятий можно использовать слова "дійство", "феєрія", "імпреза" вместо русского "мєропріятіє".

Тематические праздники являются частью школьной жизни. И этот праздник, еще с советских времен носит название – "утрєнік", хотя такого слова нет в украинском языке.

Каким словом можно заменить россиянизм "утрєнік", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Рами Аль Шаера.

Как на украинский язык переводится слово "утренник"?

Такое знакомое с детства слово "утренник" является частью образовательного процесса – праздники под таким названием есть и в детском саду, и в школе. А еще в различных культурных и социальных центрах.

Слово "утренник" – это русизм, который употребляют для обозначения утреннего детского мероприятия, обычно праздничного – новогоднего, осеннего, весеннего. На котором традиционно поздравляют (или поздравляют) и детей, и родителей. Но это слово не имеет корней в украинской традиции, хотя бы потому, слова "утро" отсутствует в наших словарях.

А потому стоит уже наконец от него отказаться. Это не украинское слово не имеет исконного звучания, морфологии или культурной основы. И собственно, оно не передает содержание события, а только его временной признак – "утренний" закат.

Если вам кажется, что в украинском языке нет похожего слова, которое бы приблизилось к содержанию праздника, то это только кажется. Украинскими соответствиями к этому слову являются:

  • ранограй,
  • святранок,
  • вранішник,
  • ранковичок.

Ну а альтернативами к празднику могут служить собственные тематические названия:

  • "Праздник цветных листьев"
  • "Утренняя сказка"
  • "Встреча с весной"
  • "Елочная феерия"

Кроме того, есть и другие названия мероприятия, которые приводит ресурс "Горох", заметьте в украинском языке нет слова "мероприятие", но можно сказать:

  • действо,
  • феерия,
  • событие,
  • гуляние,
  • вечеринка,
  • импреза.

Такие варианты не только обогащают речь, но и формируют эстетику украинского детства – теплую, образную, родную. Говорите на украинском!