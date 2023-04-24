Старт у новий тиждень: як налаштувати себе на навчання у ранок понеділка

Вихідні минули, а отже, пора повертатися у звичний темп. Зробити це після відпочинку не так вже й легко, але є способи, які зроблять процес легким та цікавим.

Повернення до звичного ритму – це цілий ритуал, який може потребувати чимало зусиль. Аби входження у новий тиждень не перетворилося на муку, потрібно попіклуватися про всі етапи цього процесу. 24 канал зібрав кілька способів, які допоможуть розпочати новий тиждень без стресу.

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Неквапливість

Дуже часто можна зустріти поради прокинутися якомога раніше та зробити кілька справ, щоб отримати потрібний імпульс. Але після вихідних це працює далеко не завжди, тож варто шукати розв'язання проблеми з іншого боку – у розміреності.

Ранок понеділка – це не завжди стрес та метушня / Фото Pexels

Поспіх – це завжди зайвий стрес, а біганина в ранок понеділка й поготів. Ранній підйом справді може бути гарною ідеєю, але краще присвятити час плануванню тижня та розподілу завдань, адже чітка структура власного часу ніколи не стане зайвою.

Музика

Важливий фактор, який далеко не завжди беруть до уваги. Сенсорні відчуття допомагають повернутися у звичний ритм, а музика просто ідеально підходить для цього завдання.

Неважливо, якому стилю ви надаєте перевагу, головне, щоб ви мали можливість послухати улюблені треки. Зазвичай ми відкладаємо це на час дороги на навчання, але якщо бадьоритися – то робити це слід одразу.

Краса довкола

Будьмо відверті, кожен з нас готовий годинами сидіти у Pinterest, зберігаючи цікаві ідеї для свого помешкання або робочого місця. Нарешті прийшла пора забути про відкладання планів та почати втілювати задумане.

Психологи радять попрацювати над робочим місцем у такий спосіб, аби воно надихало й утримувало всю вашу увагу та енергію. Якщо вже сидіти над навчанням багато годин на день, то просто неправильно робити це в місці, яке хочеться покинути якомога швидше. Внутрішня мотивація – потужний фактор, але без зовнішньої допомоги цей вогник не зможе горіти дуже довго.