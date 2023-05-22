В Україні дозволили відмовитися від наукового ступеня: навіщо це робити
Джерело:Освіта.ua
Тепер в Україні можна відмовитися від наукового ступеня. Зробити це можна за дуже простим механізмом.
В Україні тепер можна відмовитися від свого наукового ступеня. Кабінет міністрів схвалив відповідний юридичний механізм.
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Як відмовитися від наукового ступеня
Відтепер в Україні існує юридичний механізм відмови від наукового ступеня. Кабінет міністрів схвалив зміни у частині підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів.
Добровільно відмовитися від наукового ступеня можна подавши заяву в МОН. Форма заяви – довільна. Після надходження заяви Міністерством освіти і науки повинне визнати диплом недійсним впродовж 10 робочих днів.
Також повідомляється, що наказ про добровільне скасування наукового ступеня повинен бути оприлюднений на сайті міністерства.
Які є наукові ступені в Україні:
- Доктор філософії
- Доктор мистецтва (кандидат наук)
- Доктор наук