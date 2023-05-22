В Україні дозволили відмовитися від наукового ступеня: навіщо це робити

22 травня 2023, 22:40
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Джерело:

Освіта.ua

Тепер в Україні можна відмовитися від наукового ступеня. Зробити це можна за дуже простим механізмом.

В Україні тепер можна відмовитися від свого наукового ступеня. Кабінет міністрів схвалив відповідний юридичний механізм. 

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Як відмовитися від наукового ступеня

Відтепер в Україні існує юридичний механізм відмови від наукового ступеня. Кабінет міністрів схвалив зміни у частині підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів.

Добровільно відмовитися від наукового ступеня можна подавши заяву в МОН. Форма заяви – довільна. Після надходження заяви Міністерством освіти і науки повинне визнати диплом недійсним впродовж 10 робочих днів. 

Також повідомляється, що наказ про добровільне скасування наукового ступеня повинен бути оприлюднений на сайті міністерства.

Які є наукові ступені в Україні: 

  •  Доктор філософії
  • Доктор мистецтва (кандидат наук)
  • Доктор наук 
Автор: Ярослав Сиваківський