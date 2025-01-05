Як правильно вітатися на Водохреще: що треба сказати при зустрічі і як відповісти

Чимало християнських свят мають особливі вітання, які традиційно використовують уже багато поколінь. І Водохреще – не виняток.

Хрещення Господнє – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреще. І це свято має своє традиційне вітання, про яке розповість 24 Канал.

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Христос Хрещається – У річці Йордан

Зовсім скоро сядемо за вечерю на другий Святвечір, а наступного дня – 6 січня – будемо святкувати Водохреще. У цей день ми відмовляємося від вітання "Христос народився!" (яке можна використовувати до Стрітення), та замінимо на властиве цьому дню:

"Христос хрещається!"

"Христос ся хрещає!"

а у відповідь – "У річці Йордані!"

Ці слова сповіщають новину про хрещення Ісуса Христа та говорить про головний зміст свята.

Але можна привітати у цей і більш світсько:

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Вітаю з Хрещенням господнім!

З Водохрещем! / З Водохрещем Христовим!

З Йорданськими святами!

З Йорданом Вас!

Вважається, що на Водохреща з опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. В цей день у всіх містах і селах святять воду. Віддавна в народі освячену на Водохреща воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг: її дають пити тяжкохворим, нею освячують домівки і тварин.

Усі побажання та віншування у цей день мають стосуватися води – щоб свята вода змила усі негаразди, хвороби, печалі.

А саме свято має низку регіональних назв, які використовують українці – Йордан, Ордань, Водохресті, Водохрищі, Водосвяття та інше.

З Хрещенням Господнім, українці!: дивіться відео

"Віншую вам нині, нинішнім днем

Зі святим Йорданем!

Щоби вам святий Йордань не прийшов до скрутку,

Не приніс жадного смутку.

Дай вам, Боже, щастя, як на дереві листя,

Піску в морі, бувайте здорові!"