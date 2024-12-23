Христос народився, рождається чи ся рождає: як вітатися на Різдво

Вже зовсім скоро світле свято Різдва Христового – одне з найважливіших свят для українців! Важливо провести його у мирі та привітати близьких.

Уже другий рік поспіль українці будуть святкувати Різдво 25 грудня. У це свято є можливість створити у своїй родині атмосферу народних традицій та світлого свята. Більше того, у цей день є навіть особливе вітання, про нього розповість 24 Канал.

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Як привітатися на Різдво

Уже сідаючи за різдвяний стіл 24 грудня господар дому віщує – "Христос ся рождає!". Про цю новину сповіщає перша зірка, яку називають Вифлеємською, саме вона привела волхвів до немовляти-Христа.

І з цього дня і на період різдвяних свят відмовтеся від вітання "Добрий день!", а використайте один з традиційних варіантів. Це вітання можна почути в церквах, на вулицях і в оселях українців. Воно наповнене теплотою й радістю різдвяного духу та несе в собі послання про радісну новину.

Христос народився!

Христос рождається!

Христос ся рождає!

А у відповідь слід сказати:

"Славімо Його!";

"Славіте Його!".

Щоб зняти суперечку, як правильно "народився" чи "рождається", то священники пояснюють, що це відчуття віри – народження Христа у наших серцях щодня, а форму вітання можна обирати будь-яку і вона буде правильною.

Вітання з Різдвом / електронна листівка

А вітання "Добрий вечір!" ви почуєте від колядників, які прийдуть привітати вас колядкою:

"Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!"

Парад вертепів у Львові / фото Вікіпедія

Щобільш, традиційно українці зберігали цю форму вітання аж до Стрітення, а тоді поверталися до звичного "Слава Ісусу Христу".

Однак, можна використати й інші цивільні форми вітання – "З Різдвом!", "Веселих Різдвяних свят!" чи "Зі святом!".