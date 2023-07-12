Аби прикра помилка усе не зіпсувала: які документи потрібні для вступу на магістратуру

12 липня 2023, 09:52
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Джерело:

Освіта.ua

Вступникам на магістратуру цьогоріч потрібно подавати документи в електронній формі. Та абітурієнтам нагадують – їхні оригінали потрібно буде пред'являти, тож варто потурбуватися, аби в потрібний момент папери були з вами.

Цього року вступники на магістратуру повинні подати заяви в електронному вигляді через свій особистий кабінет. Винятком можуть бути лише ситуації, коли абітурієнти з тих чи інших причин не можуть створити електронний кабінет, тоді заяву потрібно буде оформити у письмовому вигляді. 

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Які документи потрібно внести в електронний кабінет 

Разом із заявою вступників на магістратуру просять подати електронні копії наступних документів: 

  • документ, що посвідчує особу;
  • екзаменаційний листок, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ;
  • військово-обліковий документ;
  • документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (державного зразка);
  • документи, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 сантиметри (до 1 Мб у форматі jpg).

Також повідомляється, що заклади освіти можуть встановлювати додатковий перелік документів, якщо цього вимагає спеціальність чи конкурсна позиція. У разі вступу оригінали цих документів потрібно буде пред'явити приймальній комісії. 

Якщо особи здобували освіту за кордоном, то їм обов'язково потрібно пройти процедуру еквівалентності документа про освіту. 

Автор: Ярослав Сиваківський