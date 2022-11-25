Не забути і не пробачити: які книги про Голодомор треба обов'язково прочитати

26 листопада 2022 року в Україні та світі вшановуватимуть пам'ять жертв Голодоморів. У час, коли Росія знову хоче знищити українців, правду про страшні злочини агресора, як ніколи, треба пам'ятати. І не пробачати ніколи.

24 канал пропонує вам добірку книг, які варто прочитати, аби краще зрозуміти ці трагічні сторінки історії українського народу. І головне – не забувати, що у Голодоморі винен той самий ворог, який у 2014 році знову прийшов з війною в Україну.

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Які книги про Голодомор треба прочитати

Улас Самчук – "Марія"

Роман "Марія" називають першим художнім твором про Голодомор. У часи радянської влади його заборонили, адже розкривав жорстку правду про штучний голод, створений для знищення української нації. В основі книги – власний досвід письменника та свідчення очевидців трагедії.

Головна героїня – сімдесятирічна Марія, разом із рештою українців зазнає страшного голоду. Сильна характером жінка пережила у своєму житті багато горя. Марія при цьому уособлює Україну. Твір відображає 30 – ті роки ХХ століття. Він дає розуміння, наскільки важко було жити селянам, змушує задуматись про істинні цінності.

Василь Барка – "Жовтий князь"

Ще одним твором художньої літератури, присвяченим Голодомору 1932 – 33 років, є роман "Жовтий князь" письменника Василя Барки. Цей твір також обов'язковий для прочитання. Барка створив жовтого князя, який є символом демона зла, що приносить лише спустошення, руйнування, біль та смерть.

У своєму творі автор відобразив власні спогади про страшне лихо, а також точні свідчення очевидців Голодомору, зокрема рідного брата та родини. У центрі сюжету – сім'я Катранників, серед яких залишився живим лише молодший син. Життя сім'ї сповнене страшних подій. Але герої в усіх ситуаціях не втрачають людяності. Історична правдивість робить твір Василя Барки цінним для кожного читача.

Анатолій Дімаров – "І будуть люди"

Пророчі слова Тараса Шевченка про те, що "на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі" стали непохитним переконанням Анатолія Дімарова. Останній рядок цього твердження він узяв за назву одного з найкращих своїх творінь. Твір розповідає про найтрагічніші сторінки життя українського селянства періоду колективізації – Голодомору. Що цікаво, коли Дімаров почав писати цей роман на початку 1960 – х, письменник уже позбувся облуди радянщини. Зате радянська цензура третину твору скоротила. До речі, недавня 12 – серійна екранізація роману здобула визнання як перша в країні історична родинна сага.

Енн Еплбом – "Червоний голод. Війна Сталіна проти України"

Історикиня, журналістка, письменниця Енн Еплбом присвятила свою книгу історичним подіям 30 – х років. Авторка заглибилась у питання передумов Голодомору та його наслідків для України. Це історія про сталінський режим, наміри радянської влади, які не здійснилися.

Письменниця у своїй праці використала усні свідчення, архівні документи, щоденники, дослідження українських та зарубіжних науковців. Енн Еплбом у своїх дослідженнях дійшла висновку, що Голодомор – це не наслідок колективізації, а результат дій бригад "активістів", які забирали у селян все до останньої крихти.

Джеймс Мейс – "Ваші мертві вибрали мене..."

До того, як у 1993 році переїхати жити до України, на початку 1980 – х років американський історик і політолог Джеймс Мейс почав видавати перші статті про Голодомор. Ключова його збірка – "Ваші мертві вибрали мене...". Багато з цих праць присвячені Голодомору. У 2013 – му "Українська пресгрупа" видала ще одну збірку – "Свічка у вікні...".

Через кілька десятків років Мейса поховали на Байковому кладовищі у Києві. До речі, президент Віктор Ющенко нагородив Мейса орденом і видав розпорядження про вшанування пам'яті автора. Згодом на честь дослідника в Україні назвали кілька вулиць.

Леонід Кононович – "Тема для медитації" "Степан у Мурманську офіцером служив та й прочув, що на Вкраїні голод. Приїжджає в село, а батька вже на цвинтар звезли. Він туди, коли ж гукає щось із кагата... Насилу живого витяг!", – діалоги між персонажами роману Леоніда Кононовича нерідко нагадують справжні історії, які розповідають свідки Голодомору та інших подій із життя українців ХХ століття. Роман-епос, роман-спокута – так книгу українського майстра кримінального жанру охрестили у пресі. За словами самого автора, його книга – про радянську епоху і про те, що відбувається із Україною зараз.

"Тему для медитації" нагородили багатьма відзнаками, висували на Шевченківську премію. За відгуками багатьох читачів, це один із найкращих творів української літератури початку ХХІ століття.

Зернятко надії Автори текстів цієї книги намагалися уникати жорстоких сцен і натуралістичних подробиць, оскільки "Зернятко надії" – перша збірка оповідань та віршів про Голодомор для дітей.

"Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932 – 1933 років в Україні" видана від Українського інституту національної пам'яті ​ Ця книга складається із загальнонаціонального тому і 18 регіональних томів. Їх підготували у регіонах, які постраждали від Голодомору у 1932 – 1933 роках в Україні: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та в місті Києві. Світлана Талан – "Розколоте небо" ​ Роман "Розколоте небо" присвячений темі колективізації та Голодомору в Україні. Письменниця зобразила події 30 – х років на прикладі одного селища на Луганщині. Українське село, де були плодючі сади та родючі землі, спустошила голодна смерть. Справжні, невигадані жахи описує авторка: на які відчайдушні та жахливі вчинки йшли люди, аби вижити в лихі часи голоду. Та у цих трагічних подіях є місце і для кохання. До теми Вистояти до перемоги: 7 книг, які допомагають пережити війну Наталка Доляк – "Чорна дошка" Страшні видіння приходять до головного героя книги у снах. Висушені голодом жінка і маленькі діти заглядають йому в обличчя скляними очима, безмовно благають про допомогу, простягають до нього руки... Лесю Терновому, прадіду головного героя, є що розповісти онукові про цих людей. Тому що він – один із них. Один із тих, хто пройшов пекло Голодомору 30 – х років і зумів вижити.

Андрій Химко “У пазурах вампіра”

Твір черкаського письменника, який сам пережив Голодомор, стосується не лише цієї страшної трагедії, а й інших сторінок нашої історії.

Книгу критики називають автобіографічною. У ній ви прочитаєте про події 20 – х – 30 – х років минулого століття. Історія тут показана на прикладі однієї родини.

Василь Захарченко “Прибутні люди”

Книга черкаського письменника, відзначена Шевченківською премією. Роман "Прибутні люди" написаний на документальній основі. Вперше в українській літературі ґрунтовно, масштабно, відкрито показує страхітливу трагедію українського народу – голод 1947 року. На тлі цих апокаліптичних подій автор підкреслює людяність і шляхетність народу.

Георгій Касьянов – "Розрита могила: Голод 1932 – 1933 років у політиці, пам'яті та історії (1980 – ті - 2000 – ні)"

Книга «Розрита могила...» професора, доктора історичних наук, історика Георгія Касьянова розповідає про Голодомор як явище на політичній та історичній аренах, у внутрішньополітичній боротьбі, міжнародних відносинах. Це видання не про події минулого, а про сучасну репрезентацію та інтерпретацію цих подій.

У трьох частинах книги – історія забуття та реконструкції подій 30 – х років, поява Голодомору як специфічного дискурсу та особливої форми культурної реальності, функціонування Голодомору в трикутнику "історик – політика – влада" тощо.