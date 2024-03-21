На які спеціальності в Україні збільшать держзамовлення

В Україні змінять принцип фінансування вищої освіти. Парламент вже ухвалив у першому читанні відповідний законопроєкт №10399.

Так, держава збільшить держзамовлення на ті спеціальності, які потрібні у чинних умовах. Деталі розповів очільник Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Сергій Бабак.

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Які спеціальності замовлятиме держава

Бабак каже, що кількість грошей на підготовку фахівців не змінюється.

Держава буде замовляти ті професії, у яких вона або платить повністю заробітну плату, наприклад, учителі, медики, або є монополістом у наданні робочих місць, наприклад, "Укрзалізниця", атомна енергетика тощо. Третя група – це спеціальності, що потрібні для національної безпеки та оборони, або дефіцитні напрямки, як, приміром, специфічні інженерні спеціальності, українознавство та схожі малопомітні речі, що є насправді фундаментальні для держави,

– повідомив Бабак.

І додав, що державне замовлення у вишах переорієнтується на потреби держави. Натомість його зменшать на тих фахівців, яких на ринку праці забагато.

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Бабак при цьому розповів, що "зайві" бюджетні кошти, які залишаться після впроваджених змін, пропонують скерувати на гранти обдарованим дітям.

Якщо дитина, закінчуючи школу, складає ЗНО/НМТ на високий бал, то вона отримає певну кількість грошей. Наразі сума обговорюється в Кабміні, але її точно вистачить для того, щоби вступити в більшість закладів вищої освіти України на будь-яку спеціальність,

– каже нардеп.

Ті, хто набрав меншу кількість балів, отримають менше коштів. Така система грантів охопить набагато більше людей, ніж та кількість, що зараз охоплена держзамовленням, резюмував Бабак.